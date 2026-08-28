Na DK 74 zderzyły się dwie ciężarówki. Ranni kierowcy zabrani do szpitala

W Ćmińsku zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowcy zostali zabrani do szpitala

Dzisiaj około godziny 4:25 w miejscowości Ćmińsk na drodze krajowej nr 74 doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z ulicą lokalną pojazd marki DAF z naczepą zderzył się z ciężarowym Volvo, kierowanym przez 28-letniego mężczyznę.

Z uwagi na obrażenia obaj kierujący trafili do szpitala. Kierowca Dafa to 64-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego. Przebywa w szpitalu z obrażeniami które lekarze określili jako stan zagrażający życiu. Od obu kierujących zostanie pobrana krew do badań na zawartość alkoholu oraz środków odurzających. Trwają ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia - informuje Jacek Borek z KMP w Kielcach.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do południa.