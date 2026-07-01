Najchętniej wybierane osiedle na Ślichowicach ruszyło z II etapem! Nowa pula mieszkań już w sprzedaży

Nowa pula mieszkań

W kolejnym etapie inwestycji dostępna jest większa pula mieszkań i aż 88 miejsc parkingowych – zarówno naziemnych, jak i podziemnych. Podobnie jak w poprzednim, do wybranych lokali przynależą przestronne balkony liczące nawet 46 m2.

– Po sukcesie sprzedażowym I etapu do sprzedaży oddaliśmy kolejną pulę mieszkań. Massalskiego Trust to nasza czwarta lokalizacja w Kielcach, która strategicznie uzupełnia ofertę Trust Investment w mieście – mówi Mateusz Malara, COO w Trust Investment. Jak dodaje: – Ślichowice to osiedle pożądane zwłaszcza przez rodziny, dlatego zarówno mieszkania, jak i części wspólne projektowaliśmy właśnie z myślą o tej grupie. To była bardzo dobra decyzja, o czym świadczy chociażby fakt tak dużego zainteresowania tym projektem.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Najbardziej kompleksowy projekt w mieście

Massalskiego Trust to projekt tworzony z myślą o codziennym komforcie rodzin. Na terenie inwestycji zaplanowano przestrzenie sprzyjające integracji, relaksowi i aktywnemu stylowi życia. Deweloper przewidział m.in. plac zabaw oraz klub malucha dla najmłodszych mieszkańców. W częściach wspólnych znajdą się również sala do jogi, klub mieszkańca oraz czytelnia z przestrzenią coworkingową. W okolicy nie brakuje terenów zielonych, idealnych do aktywnego spędzania czasu, dlatego na osiedlu staną stojaki rowerowe oraz stacja naprawy jednośladów.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Deweloper zaprasza do udziału w grze miejskiej

Edmund Massalski, wyznaczał szlaki regionu świętokrzyskiego – uczył patrzeć z uważnością na to, co blisko. Organizatorzy chcą przenieść tę ideę na współczesne odkrywanie kieleckich Ślichowic, zapraszając mieszkańców do udziału w grze miejskiej, która rozpocznie się już 2 lipca.

W najbliższym czasie mieszkańcy osiedla znajdą w swoich skrzynkach pocztowych ulotki zawierające szczegółową instrukcję udziału w zabawie, a także pocztówki z opisami wybranych miejsc. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie wskazanych lokalizacji, wykonanie zdjęć oraz opublikowanie ich w mediach społecznościowych. Na uczestników, którzy poprawnie rozwiążą zadanie konkursowe, czekają nagrody w postaci lnianych toreb z designerskim wzorem. Akcja potrwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Regulamin dostępny jest w biurze sprzedaży przy Alei Solidarności 34.

Osoby, które nie otrzymają materiałów, a chcą wziąć udział w akcji, mogą odebrać broszury w biurze sprzedaży.

Więcej informacji o inwestycji na stronie www.massalskiegotrust.pl.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany