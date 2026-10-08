Nawet 13,5 tys. zł wsparcia dla kieleckich studentów. Ruszył nabór na stypendia

Inicjatywa ma na celu wsparcie finansowe najzdolniejszych maturzystów z regionu oraz zachęcenie ich do studiowania na kieleckich uczelniach i związania swojej przyszłości ze Świętokrzyskiem.

– Program stypendialny to jedno z kluczowych działań, jakie konsekwentnie realizujemy, aby zatrzymać ambitnych, młodych mieszkańców w naszym regionie. W tym roku przyznamy aż 200 stypendiów – po 100 dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – podkreśla marszałek Renata Janik.

W obecnej edycji pula stypendiów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego została podwojona. Środki trafią do studentów pierwszego roku kierunków deficytowych, kluczowych dla lokalnego rynku pracy.

Dla kogo stypendia?

Wsparcie w wysokości 1500 zł miesięcznie (wypłacane od października do czerwca) przyznawane jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na wybranych kierunkach:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (100 stypendiów): matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, inżynieria danych, logopedia, pedagogika specjalna, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz design.

Politechnika Świętokrzyska (100 stypendiów): budownictwo, elektrotechnika, informatyka przemysłowa, inżynieria danych, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn.

Rektorzy obu uczelni podkreślają, że program nie tylko odciąża budżety domowe żaków, ale również zapobiega rezygnacji ze studiów i motywuje do kształcenia w zawodach poszukiwanych przez pracodawców.

Jak i do kiedy składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się studenci pochodzący z województwa świętokrzyskiego. Nabór wniosków trwa od 1 do 31 października 2026 roku (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe regulaminy, formularze oraz kryteria przyznawania punktów dostępne są na oficjalnej stronie internetowej województwa pod adresem swietokrzyskie.pro/stypendia.