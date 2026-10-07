Wymiana opon na zimowe. Kiedy zmienić opony na zimówki i ile to kosztuje? Nie czekaj na pierwszy śnieg

Jazda na letnich oponach w niskich temperaturach drastycznie zmniejsza przyczepność pojazdu i wydłuża drogę hamowania. Większość kierowców odkłada wymianę do pierwszych opadów śniegu, co kończy się ogromnymi kolejkami przed warsztatami. Sprawdź, na co zwrócić uwagę i ile wydasz w tym sezonie.

Kiedy wymienić opony na zimowe? Zasada 7 stopni

Podstawową regułą stosowaną przez wulkanizatorów jest zasada 7 stopni Celsjusza. Mieszanka gumowa w oponach letnich twardnieje w niskich temperaturach, przez co guma traci elastyczność i odpowiednią przyczepność do asfaltu.

Gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 7°C – nawet przy braku śniegu – opony letnie przestają być bezpieczne. Opona zimowa dzięki elastyczniejszej mieszance oraz specjalnym lamelom na bieżniku znacznie lepiej odprowadza błoto pośniegowe i wodę.

Sonda Kiedy zmieniasz opony na zimowe? Na początku listopada, po co czekać Na początku grudnia Jak spadnie pierwszy śnieg Dopiero w styczniu Nie zmieniam w ogóle

Ile kosztuje wymiana opon? Cennik usług wulkanizacyjnych

Ceny wymiany ogumienia zależą głównie od rozmiaru felgi, jej rodzaju (stalowa czy aluminiowa) oraz typu pojazdu.

Średnie stawki za komplet 4 kół (z demontażem, montażem i komputerowym wyważeniem) kształtują się następująco:

Felgi stalowe (do 16 cali): ok. 140 – 170 zł za komplet.

Felgi aluminiowe (15–17 cali): ok. 160 – 200 zł za komplet.

Felgi aluminiowe (18 cali i większe): ok. 200 – 260 zł i więcej.

Auta typu SUV / Crossover oraz vany: od 180 – 280 zł.

Dlaczego warto wymienić opony z wyprzedzeniem?

Przede wszystkim zyskujemy pełne bezpieczeństwo na drodze i pewne prowadzenie auta, gdy tylko pojawią się niespodziewane przymrozki lub gołoledź. Wczesna wizyta w serwisie to także ogromna oszczędność czasu, ponieważ unikamy kilkugodzinnych kolejek, które tradycyjnie tworzą się w warsztatach tuż po opadach pierwszego śniegu. Dodatkowo dbamy o stan techniczny samego ogumienia, gdyż letnia mieszanka gumowa używana w niskich temperaturach znacznie szybciej niszczeje i jest podatna na pękanie.

Opony wielosezonowe czy zimowe?

Kierowcy poruszający się głównie po mieście coraz częściej decydują się na opony całoroczne. To bardzo wygodne i ekonomiczne rozwiązanie przy mniejszych corocznych przebiegach. Warto jednak pamiętać, że w znacznie trudniejszych warunkach pogodowych oraz podczas zimowych wyjazdów w góry tradycyjna opona zimowa wciąż nie ma sobie równych i zapewnia znacznie wyższy poziom przyczepności.

Jak przygotować opony przed montażem?

Przed założeniem kompletu zimowego należy w pierwszej kolejności sprawdzić głębokość bieżnika. Choć przepisy dopuszczają minimum 1,6 mm, specjaliści wyraźnie zalecają, aby dla zachowania bezpieczeństwa wynosiła ona co najmniej 4 mm. Istotny jest również wiek ogumienia, ponieważ opony mające więcej niż 5–6 lat twardnieją i tracą swoje fabryczne właściwości bez względu na stan bieżnika. Na koniec, tuż po wykonanym montażu, musimy skontrolować i wyrównać ciśnienie w kołach zgodnie z wytycznymi producenta naszego samochodu.