Rockowe uderzenie w Chęcinach! Lokalna scena przejmuje Halę Widowiskowo-Sportową

Gmina Chęciny znana jest z szerokiej oferty kulturalnej, często dedykowanej seniorom. Tym razem jednak organizatorzy postanowili wyjść naprzeciw młodszym mieszkańcom oraz wszystkim tym, w których żyłach płynie rock’and’rollowa krew.
Kiedy i gdzie?
Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia. Start zaplanowano na godzinę 17:00 w chęcińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej.
Kto wystąpi?
Głównym założeniem koncertu jest promocja talentów związanych bezpośrednio z gminą Chęciny. Na scenie zaprezentują się wykonawcy, którzy przygotowali zróżnicowany i energetyczny repertuar:
- Ayahuasca – lokalna formacja, która dostarczy solidną dawkę autorskiej energii.
- Wave – zespół, który zaprezentuje znane i lubiane covery w rockowych aranżacjach.
- Mist It – kolejni przedstawiciele lokalnej sceny muzycznej.
Coś więcej niż muzyka
Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen „mocnych, gitarowych dźwięków”, ale podkreślają też, że to idealna okazja do integracji i wspólnego, sympatycznego spędzenia czasu w lokalnej społeczności.
- Chcemy promować dobrą muzykę, ale przede wszystkim naszych lokalnych artystów, którzy przygotowali piękny i ciekawy repertuar – zachęcają organizatorzy.
Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla wszystkich mieszkańców i gości. Jeśli szukacie planów na sobotnie popołudnie, Rockowe Chęciny będą najlepszym wyborem!
Wydarzeniu patronuje Radio ESKA!