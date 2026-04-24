Rockowe uderzenie w Chęcinach! Lokalna scena przejmuje Halę Widowiskowo-Sportową

Wiktoria Kmiecik
2026-04-24 10:07

Już w najbliższą sobotę Chęciny staną się stolicą lokalnego rocka. Gmina zaprasza na wyjątkowy koncert „Rockowe Chęciny – Lokalna Scena”, podczas którego wystąpią rodzimi artyści. To propozycja skierowana do fanów mocnych brzmień w każdym wieku.

Autor: UM Chęciny/Wiktoria Kmiecik/ Canva.com

Gmina Chęciny znana jest z szerokiej oferty kulturalnej, często dedykowanej seniorom. Tym razem jednak organizatorzy postanowili wyjść naprzeciw młodszym mieszkańcom oraz wszystkim tym, w których żyłach płynie rock’and’rollowa krew.

Kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia. Start zaplanowano na godzinę 17:00 w chęcińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej.

Kto wystąpi?

Głównym założeniem koncertu jest promocja talentów związanych bezpośrednio z gminą Chęciny. Na scenie zaprezentują się wykonawcy, którzy przygotowali zróżnicowany i energetyczny repertuar:

  • Ayahuasca – lokalna formacja, która dostarczy solidną dawkę autorskiej energii.
  • Wave – zespół, który zaprezentuje znane i lubiane covery w rockowych aranżacjach.
  • Mist It – kolejni przedstawiciele lokalnej sceny muzycznej.

Coś więcej niż muzyka

Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen „mocnych, gitarowych dźwięków”, ale podkreślają też, że to idealna okazja do integracji i wspólnego, sympatycznego spędzenia czasu w lokalnej społeczności.

- Chcemy promować dobrą muzykę, ale przede wszystkim naszych lokalnych artystów, którzy przygotowali piękny i ciekawy repertuar – zachęcają organizatorzy.

Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla wszystkich mieszkańców i gości. Jeśli szukacie planów na sobotnie popołudnie, Rockowe Chęciny będą najlepszym wyborem!

Wydarzeniu patronuje Radio ESKA!

