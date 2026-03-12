Nie tylko traktory. Zobacz, czym zaskoczy Cię tegoroczny Agrotech

Miniona edycja Agrotechu przeszła do historii z imponującym wynikiem 80 tysięcy zwiedzających. To jasny sygnał: polscy i zagraniczni rolnicy nie tylko chcą oglądać maszyny, ale realnie inwestują w przyszłość swoich gospodarstw. W tym roku kieleckie hale wypełni ponad 520 firm z 20 krajów, od globalnych gigantów po innowacyjne polskie marki.

Rolnictwo 4.0: Precyzja, drony i cyfrowe zarządzanie

Tegoroczna wystawa to coś więcej niż pokaz potężnych maszyn. To przede wszystkim manifest nowoczesności. Jak zauważa Kamil Perz, dyrektor projektu Agrotech, branża przeżywa obecnie „renesans inwestycji”.

Co zobaczymy na stoiskach w tym roku?

Inteligentne ciągniki: Wyposażone w zaawansowane systemy nawigacji GPS.

Drony rolnicze: Maszyny do precyzyjnego nawożenia i ochrony upraw z powietrza.

Optymalizacja kosztów: Systemy zmiennego dawkowania nawozów oraz aplikacje do generowania map zyskowności pól.

Zrównoważony rozwój: Maszyny redukujące zużycie chemii i nowoczesne zestawy uprawowo-siewne.

Dla hodowców przygotowano bogatą ofertę maszyn do obsługi inwentarza, a także szeroki wybór pasz, nawozów i materiału siewnego.

Eksperci na wyciągnięcie ręki

Agrotech to nie tylko zakupy, ale i potężna dawka wiedzy. Na miejscu obecni będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz eksperci z kluczowych instytucji branżowych. To idealna okazja, by z pierwszej ręki dowiedzieć się o:

Zmianach w przepisach prawnych. Możliwościach pozyskania dotacji z programów unijnych. Nowych trendach w doradztwie inwestycyjnym.

Ważne informacje dla zwiedzających i kierowców

Planujesz przyjazd do Kielc? Zwróć uwagę na zmiany w organizacji ruchu, które ułatwią dostęp do terenów targowych.

Komunikacja Miejska i Specjalna Linia „E”

Aby uniknąć korków, warto skorzystać z transportu zbiorowego. Od 13 do 15 marca kursować będzie specjalna linia autobusowa „E” na trasie:

Dworzec Autobusowy – Czarnowska – 1 Maja – Batalionów Chłopskich – Zakładowa (EXPO Terminal Wschodni) – Markowskiego (EXPO Terminal Zachodni) – powrót na Dworzec.

Autobusy linii „E” będą jeździć co 25 minut (obowiązuje standardowa taryfa biletowa). Do targów dojedziesz także liniami: 21, 25, 54 oraz 112.

Zmiany w ruchu drogowym

Ul. Wystawowa: Od piątku do niedzieli autokary będą mogły parkować na prawym pasie (od ul. Markowskiego do Ronda Sprawiedliwych wśród Narodów Świata).

Pętla autobusowa: Do wtorku (17 marca) pętla między ul. Markowskiego a parkingiem wielopoziomowym jest zarezerwowana dla wystawców i dostawców. Przystanek dla pasażerów przeniesiono na ul. Markowskiego.

Apelujemy o ostrożność! Ze względu na ogromne zainteresowanie wydarzeniem, ruch w okolicach Targów Kielce będzie wzmożony. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb mundurowych.