Pijany kierowca tira w Sandomierzu. Przejechał 80 km z 22 tonami ładunku

Poranna policyjna akcja „Trzeźwy poranek” w Sandomierzu przyniosła w poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, zatrzymanie skrajnie nieodpowiedzialnego kierowcy. Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli zestaw ciężarowy. Badanie alkomatem 46-letniego kierującego wykazało, że miał on w organizmie blisko pół promila alkoholu, co jest wynikiem niedopuszczalnym. Skalę zagrożenia potęguje fakt, że w takim stanie mężczyzna pokonał trasę o długości ponad 80 kilometrów, transportując towar o wadze przekraczającej 22 tony. Policjanci natychmiast zatrzymali mu prawo jazdy, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Akcja „Trzeźwy poranek” w świętokrzyskiem. Policja walczy z pijanymi kierowcami

Zatrzymanie w Sandomierzu to kolejny dowód na skuteczność i potrzebę prowadzenia cyklicznych działań prewencyjnych, takich jak „Trzeźwy poranek”. Ich głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w całym województwie świętokrzyskim poprzez eliminowanie kierowców jeżdżących na podwójnym gazie. Policja nieustannie przypomina, że nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi znacząco obniża koncentrację, spowalnia czas reakcji i zaburza prawidłową ocenę sytuacji. W przypadku kierowcy kilkudziesięciotonowej ciężarówki, nawet chwilowa utrata panowania nad pojazdem może doprowadzić do tragedii o niewyobrażalnych skutkach.

Jazda po alkoholu to przestępstwo. Co grozi za kierowanie tirem na podwójnym gazie?

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i absolutną trzeźwość za kierownicą, ponieważ nie ma i nigdy nie będzie taryfy ulgowej dla osób ryzykujących życie i zdrowie innych uczestników ruchu. Jeśli kierowca ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu, może go bezpłatnie i bezpiecznie zweryfikować w najbliższej jednostce Policji. Przepisy w takich przypadkach są bezlitosne, a konsekwencje prawne to dopiero początek problemów. Pamiętajmy, że nietrzeźwy kierowca ciężarówki zamienia swój pojazd w potencjalne narzędzie zbrodni, dlatego hasło „Piłeś, nie jedź!” jest zawsze aktualne i powinno być świętością dla każdego, kto siada za kółkiem.

Źródło: Policja.pl

