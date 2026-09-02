Niebo nad Ponidziem rozbłyśnie kolorami. Nadciąga II Międzynarodowy Świętokrzyski Festiwal Balonów

II Międzynarodowy Świętokrzyski Festiwal Balonów w Pińczowie

W tegorocznej edycji wydarzenia udział weźmie ponad dwadzieścia ekwipunków balonowych z Polski oraz z zagranicy. Wśród nich nie zabraknie również reprezentacyjnego balonu Świętokrzyskiego. Główne starty zostały zaplanowane z terenu lotniska w Pińczowie, które wraz z otaczającym go krajobrazem stanowi jedno z najlepszych miejsc w Polsce do rozgrywania tego typu zawodów.

Ponidzie przyciąga baloniarzy nie bez powodu – rozległe, otwarte przestrzenie, dogodne warunki meteorologiczne oraz niezwykła mozaika pól, wzgórz i meandrów rzeki Nidy tworzą idealne środowisko do bezpiecznych i niezwykle widowiskowych lotów.

Sobotni Piknik Balonowy. Atrakcje dla całych rodzin

w sobotę, 12 września. W godzinach 16:00–21:00 na uczestników czekać będzie pełen atrakcji Balonowy Piknik. Organizatorzy zadbali o to, by nikt, niezależnie od wieku nie narzekał na nudę. W programie przewidziano:

strefę animacji i zabaw dla najmłodszych oraz wesołe miasteczko,

urozmaiconą strefę gastronomiczną oraz stoiska z wyrobami lokalnych twórców,

oprawę artystyczną, w tym występy na żywo i koncerty.

Kluczowe momenty sobotniego wieczoru rozegrają się jednak w powietrzu i nad wodą. Około godziny 17:30 zaplanowano masowy start balonów, z kolei po zmroku, około 20:00, odbędzie się spektakularny, nocny pokaz podświetlonych balonów nad Zalewem Pińczowskim.

Balonowe Świętokrzyskie 2026 w Pińczowie

Festiwal balonów w Pińczowie to nie tylko zacięta rywalizacja sportowa w ramach Pucharu Polski, ale przede wszystkim doskonały pomysł na spędzenie wolnego czasu z rodziną na świeżym powietrzu. Kolorowe czasze balonów majestatycznie unoszące się nad zielonymi dolinami i zakolami Nidy stworzą niepowtarzalne kadry, które z pewnością przyciągną rzesze fotografów oraz pasjonatów przyrody z całego regionu.

Balonowe Świętokrzyskie 2025. Zdjęcia

Zobaczcie piękne balony i krajobrazy Ponidzia na fotografiach Michała Janysta - Krajobrazy Ponidzia.

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Pogoda rozdaje karty. Loty pod ścisłym nadzorem

Bezpieczeństwo uczestników i precyzja rywalizacji pozostają bezwzględnym priorytetem, dlatego realizacja wszystkich planowanych lotów jest ściśle uzależniona od aktualnych warunków atmosferycznych. Wystąpienie porywistego wiatru lub innych niekorzystnych zjawisk pogodowych może wymusić zmianę harmonogramu, przełożenie startów na późniejszy termin, a w skrajnych przypadkach całkowite ich odwołanie. Organizatorzy podkreślają, że bez względu na wcześniejsze prognozy, ostateczna i wiążąca decyzja o pozwoleniu na start za każdym razem spoczywa wyłącznie w rękach dyrektora sportowego.