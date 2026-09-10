Niepokojące incydenty z wodą. Alarm RCB i intruz przy ujęciu wodociągu

Intruz pojawił się przy ujęciu wody w Skarżysku-Kamiennej.

W Sandomierzu wykryto bakterie kałowe.

RCB ostrzega mieszkańców przed korzystaniem z wody.

Awaria wodociągowa w Bydgoszczy. Do zapadliska wpadły dwa auta

Obcy przy ujęciu wody. Policja sprawdza, co się stało

W czwartek po południu pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej zauważyli na monitoringu nieuprawnioną osobę w rejonie ujęcia wody. O sprawie powiadomili policję. Funkcjonariusze prowadzą teraz czynności, które mają wyjaśnić, kim była ta osoba i dlaczego znalazła się na terenie infrastruktury wodociągowej.

- Najważniejsze, że nie doszło do pokonania zabezpieczenia włazu prowadzącego do ujęcia wody - podkreśliła nadkom. Anna Sławińska z KPP w Skarżysku-Kamiennej. Według policji zabezpieczenia nie zostały przełamane, a sama infrastruktura pozostała nienaruszona.

W Sandomierzu woda nie nadaje się do picia

Tego samego dnia mieszkańcy powiatu sandomierskiego otrzymali alert RCB dotyczący jakości wody.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że woda z wodociągu Sandomierz, zasilanego z ujęcia Romanówka, jest niezdatna do spożycia. W badaniach wykryto enterokoki, czyli bakterie kałowe. Komunikat jest jednoznaczny. Wody nie wolno używać do picia, przygotowywania jedzenia, mycia owoców i warzyw, kąpieli, mycia zębów ani naczyń. Nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet.

Miasto podstawia beczkowozy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu prowadzi działania naprawcze i dezynfekuje sieć. W związku z tym mieszkańcy mogą przez pewien czas wyczuwać silniejszy zapach chloru. Miasto uruchomiło również zastępcze punkty poboru wody. Beczkowozy 10 i 11 września mają pojawić się w ośmiu lokalizacjach, m.in. przy ul. Maciejowskiego, ul. Baczyńskiego, na pl. 3 Maja, przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Flisaków, na Starym Mieście oraz przy Starostwie Powiatowym.