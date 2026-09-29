Świętokrzyskie. Jechał za szybko i po alkoholu z dzieckiem. To jednak nie koniec historii

Włoszczowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 41-letniego kierującego pojazdem marki Kia. Mężczyzna w miejscowości Przygradów pędził z prędkością 76 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Szybko wyszło na jaw, że przekroczenie prędkości to dopiero początek jego kłopotów – badanie alkomatem wykazało u niego 0,3 promila alkoholu w organizmie, a na fotelu pasażera podróżował 11-letni chłopiec.

Autor: BŹ