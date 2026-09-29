Świętokrzyskie. Jechał za szybko i po alkoholu z dzieckiem. To jednak nie koniec historii

Włoszczowa. Przekroczył prędkość i był pod wpływem alkoholu
Podczas rutynowej kontroli prędkości czujni funkcjonariusze od razu nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości 41-latka. Przypuszczenia policjantów potwierdziło badanie alkomatem.
Wczoraj włoszczowscy policjanci prowadzili kontrolę prędkości na terenie miejscowości Przygradów. W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali kierującego pojazdem marki Kia, który przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. 41-latek jechał 76 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h. Podczas kontroli policjanci nabrali podejrzeń, co do stanu trzeźwości mężczyzny. Ich przypuszczenia potwierdziły się. Kierujący znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało, że 41-latek w swoim organizmie miał 0,3 promila. Okazało się także, że mężczyzna w swoim pojeździe przewoził 11-latka. Nie był to koniec - relacjonuje Weronika Grot z KPP we Włoszczowie.
Nieoczekiwany finał interwencji
Na miejsce kontroli przyjechała 42-latka, aby przejąć opiekę nad chłopcem. Policjanci w trakcie interwencji ustalili, że pojazd marki Ford, którym przyjechała kobieta nie posiadał aktualnych badań technicznych.
Mundurowi zatrzymali 41-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna niebawem odpowie za kierowanie pojazdem znajdując się w stanie po użyciu alkoholu. Zgodnie z taryfikatorem kierujący za przekroczenie prędkości otrzymał mandat karny w wysokości 400 złotych oraz 7 punktów karnych. Policjanci zatrzymali także dowód rejestracyjny pojazdu marki Ford, którym kierowała 42-latka.