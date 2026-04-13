Niko, czyli prosta zwyczajna historia - wraca na scenę Teatru Żeromskiego

Samotność w rytmie rozkładu jazdy

Niko prowadzi uporządkowane życie w typowym bloku z lat 70., gdzie każdy dzień wyznaczają minuty odjazdów autobusów i stałe punkty planu. Choć w jego świecie wszystko ma swoje miejsce, brakuje w nim drugiego człowieka. Spektakl „NIKO” to poruszające ministudium niezręczności, które towarzyszy każdemu z nas na początku nowej znajomości. Twórcy z humorem, ale i dużą czułością, przyglądają się lękowi przed brakiem akceptacji oraz trudom przełamywania barier w świecie pełnym społecznych oczekiwań. To opowieść o tym, czy w ogóle istnieje uniwersalny przepis na przyjaźń w rzeczywistości, w której każdy goni za własnymi sprawami.

Krótki czas trwania sztuki i jedynie troje aktorów. Stonowane kolory, brak zaskakujących efektów dźwiękowych i proste, jasne kwestie wypowiadane przez grających. To pierwsza w Polsce sztuka przyjazna osobom neuroróżnorodnym.

Teatr uważny na neuroróżnorodność

To, co wyróżnia „NIKO”, to unikalne podejście do widza. Spektakl od samego początku powstawał z myślą o neuroróżnorodnej publiczności, w tym o osobach w spektrum autyzmu. Uważność na odmienne potrzeby sensoryczne i komunikacyjne sprawia, że jest to wydarzenie w pełni inkluzywne, zapraszające do wspólnego przeżywania sztuki bez zbędnego stresu. Historię o poszukiwaniu bliskości i odwadze wychodzenia z własnej skorupy będzie można zobaczyć już w najbliższą środę i czwartek (15 i 16 kwietnia 2026 roku). To obowiązkowa pozycja dla każdego, kto choć raz poczuł się „niezdarny” w relacjach z innymi.