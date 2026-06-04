Noc Kupały rozpocznie Dni Skarżyska-Kamiennej 2026. Na finał koncerty zespołu Ørganek i Ani Karwan

Dni Skarżyska-Kamiennej 2026. Co będzie się działo?

Koncerty Ani Karwan i zespołu Ørganek, klimatyczna Noc Kupały nad Zalewem Bernatka oraz Street Food Polska Festival – tak zapowiadają się Dni Miasta Skarżyska-Kamiennej 2026. Od 20 do 28 czerwca mieszkańcy i goście będą wspólnie świętować podczas kilku dni pełnych muzyki, kulinarnych smaków z całego świata oraz atrakcji dla całych rodzin.

Przed nami wyjątkowy czas wspólnego świętowania. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców do wspólnego celebrowania Dni Miasta. Spotkajmy się, bawmy się razem i pokażmy, że Skarżysko-Kamienna potrafi świętować jak nikt inny – zaprasza Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Noc Kupały otworzy Dni Skarżyska-Kamiennej 2026

Świętowanie rozpocznie się 20 czerwca od drugiej edycji Nocy Kupały. Ubiegłoroczne wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego organizatorzy postanowili wpisać je na stałe do miejskiego kalendarza imprez.

Teren nad Zalewem Bernatka ponownie zamieni się w miejsce pełne słowiańskich tradycji, muzyki i widowisk. W programie znajdą się między innymi warsztaty tworzenia wianków, tańce przy ognisku, pokazy teatralne, koncerty muzyki folkowej i etnicznej, występy artystyczne, puszczanie wianków na wodę oraz spektakularne widowisko fire show.

Noc Kupały 2025 w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

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Dni Skarżyska-Kamiennej 2026. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej na Placu Staffa

Główne obchody Dni Miasta odbędą się 27 czerwca na Placu Staffa. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16.00.

Na scenie wystąpią:

ANIA KARWAN

Jedna z najbardziej uznanych artystek polskiej sceny muzycznej. Jej niezwykła barwa i doskonały warsztat pozwolił na związanie się z wieloma projektami i gatunkami muzycznymi, jednak to autorski materiał i singiel „Słucham Cię w Radiu Co Tydzień” przyniósł Artystce największą rozpoznawalność. Ponad 55 milionów odsłuchań piosenki, zwycięstwo w konkursie Premiery, 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, nagrodę za tekst i kompozycję w tym samym konkursie, a finalnie nominacja do Fryderyka w 2020 ugruntowały pozycję na popowej scenie muzycznej w kraju.

W tym samym roku ukazał się debiutancki krążek artystki – „Ania Karwan” z utworami „Głupcy”, który pokrył się platyną oraz „Czarny Świt” uhonorowanym złotem, a cały album w 2021 roku pokrył się złotem.

Dwa lata później ukazał się drugi w karierze solowy, w pełni autorski materiał Ani zebrany na płytę „Swobodnie”. Znalazł się na nim singiel „Ostatni Raz” – promujący film „Jak pokochałam gangstera”, duet z Leszkiem Możdżerem w utworze „Kiedy mrugam”, do którego powstało akustyczne live session, czy niezwykle osobisty utwór „Powiedz mi, tato”.

Z końcem 2025 roku ukazał się pierwszy, długo wyczekiwany i zapowiadający trzeci album Artystki singiel: „W to mi graj”. Piosenka w dwa miesiące od premiery została odsłuchana ponad 5 milionów razy i znalazła się na 7 miejscu listy Airplay, a jej popularność wciąż rośnie.

„Wiem, co było warto” to najnowszy singiel Ani Karwan i drugi utwór zapowiadający jej nadchodzący album. Piosenka jest kontynuacją wydanego wcześniej „W to mi graj”, rozwijając prokobiecą narrację opartą na sile, wrażliwości i budowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku.

Ania Karwan szerszej publiczności dała poznać się podczas VII edycji programu „The Voice of Poland” z 2016 roku, w którym dotarła do ścisłego finału. Jej przygoda z programem The Voice znalazła swoją kontynuację, bowiem w 2025 roku Ania wróciła do programu jako piąty Trener XVI edycji z własnym formatem “The Voice Comeback Stage Powered by Orange”.

i Autor: AKPA/ AKPA

ØRGANEK

Grupa powstała w 2013 roku z inicjatywy jej lidera, autora tekstów i muzyki, Tomasza Organka, laureata wielu prestiżowych nagród, m.in. Mateusza Trójki, Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, czy Superbohaterki Roku Wysokich Obcasów. Tomasz Organek jest również Ambasadorem Honorowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2019 zadebiutował jako prozaik bestselerową powieścią Teoria Opanowywania Trwogi. W 2022 uznany przez magazyn Newsweek za jedną ze 100 najbardziej wpływowych Polaków w kategorii popkultura. W tym samym roku reprezentował Polskę na EXPO 2020 w Dubaju.

Do chwili obecnej zespół wydał cztery płyty długogrające:

– Głupi (2014) – nominacja do Fryderyka 2015 w kategorii Album Roku Rock

– Czarna Madonna (2016) – trzy statuetki Fryderyk 2017 w kategorii: Album Roku Rock, Piosenka Roku, Produkcja Muzyczna Roku

Oba albumy uzyskały status platynowej płyty. Przez dwa lata (2016 – 2017) zespół był trzonem Orkiestry Męskiego Grania i jest współautorem dwóch płyt koncertowych MGO, które również pokryły się platyną. Dyrektorem muzycznym obu edycji był Tomasz Organek.

W 2021 zespół wydał dwie kolejne płyty nominowane do Fryderyka 2022:

– Ocali Nas Miłość (2021) – z okazji 77. rocznicy Powstania Warszawskiego. Nominacja do Fryderyka 2022 w kategorii Album Roku Piosenka Poetycka i Literacka

– Na razie stoję, na razie patrzę (2021) – nominacja do Fryderyka 2022 w kategorii Album Roku Rock/Metal

W skład zespołu wchodzą: Tomasz Organek (gitara, śpiew), Adam Staszewski (bas), Tomasz Lewandowski (instrumenty klawiszowe), Robert Markiewicz (perkusja). Zespół zagrał do chwili obecnej kilkaset koncertów w Polsce i za granicą (Litwa, Francja, Anglia, Szkocja, Irlandia, Szwajcaria, Bułgaria, Holandia, Norwegia, Czechy) ciesząc się ogromnym zainteresowaniem publiczności oraz wielomilionową oglądalnością swoich teledysków.

ØRGANEK jest stałym bywalcem największych polskich festiwali (m.in Woodstock / Pol’and’Rock Festival, Jarocin Festival, Open’er Festival, Orange Festival, Męskie Granie, Europejski Stadion Kultury, CJG Festiwal, Sopot Top of the Top Festival, Kazimiernikejszyn, Green Festival i wielu innych).

W 2022 zespół supportuje KINGS OF LEON podczas koncertu we Wrocławiu.

W czasie koncertu na Dniach Miasta Skarżyska-Kamiennej usłyszymy największe przeboje artystów.

i Autor: Koncert, Święto Niepodległości, Listopad 2025, Koncert "wspólna Niepodległa", Tomasz Organek/ AKPA Organek

Lokalni artyści na Dniach Skarżyska-Kamiennej 2026

Na scenie przy Miejskim Centrum Kultury pojawią się również lokalni artyści i grupy taneczne. Zaprezentują się:

podopieczni Studia Teatralnego Moniki Wójtowicz,

podopieczni Małgorzaty Skuzy,

podopieczni Patrycji Zarychty,

Szkoła Tańca Just Dance,

Karol Stępień,

Julia Wiśnios.

ESKA Summer City na Dniach Skarżyska-Kamiennej 2026

Podczas tegorocznych Dni Skarżyska-Kamiennej obecna będzie również ekipa naszego letniego patrolu ESKA Summer City.

W godzinach od 16:00 do 19:00 uczestnicy będą mogli korzystać ze specjalnej strefy Radia ESKA, w której znajdą się:

strefa chilloutu i leżaki,

oklejone auto radiowe,

prezenterzy,

konkursy

rozdawanie gadżetów,

relacje live

materiały foto i wideo z wydarzenia

Street Food Polska Festival na Dniach Skarżyska-Kamiennej 2026

Integralną częścią miejskiego święta będzie także Street Food Polska Festival, który odbędzie się od 26 do 28 czerwca na Placu Staffa i ul. Tysiąclecia.

Piątek – 26 czerwca 2026Festival rozpocznie się w piątek i potrwa od godziny 12.00 do 22.00.

Wieczorem, w godzinach 18.00–20.00, odbędzie się potańcówka dla mieszkańców organizowana przez Miejskie Centrum Kultury, zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy i tańca pod gołym niebem.

Sobota – 27 czerwca 2026W sobotę Street Food Polska Festival będzie oficjalną imprezą towarzyszącą Dniom Miasta Skarżyska-Kamiennej 2026 i stworzy wyjątkową strefę gastronomiczną wydarzenia.

Festival odbywać się będzie w godzinach 12.00–23.00 na ul. Tysiąclecia, gdzie na uczestników czekać będą:

food trucki z kuchniami świata,

strefy relaksu,

muzyczna atmosfera,

atrakcje dla rodzin i dzieci,

przestrzeń do wspólnego spędzania czasu.

Dni Skarżyska-Kamiennej 2026. Rodzinna niedziela

Ostatni dzień festiwalu to niedziela 28 czerwca. Impreza potrwa od godziny 12:00 do 20:00 i będzie miała wyjątkowo rodzinny oraz artystyczny charakter.

W programie:

warsztaty malowania toreb w godzinach 14:00–16:00,

animacje dla dzieci planowane w godzinach 13:00–16:00,

strefa gastronomiczna i chilloutowa,

koncert plenerowy.

Koncert Mariusza Goli

O godzinie 16.00 wystąpi Mariusz Gola – gitarzysta, busker i kompozytor, który od lat zachwyca publiczność swoją niezwykłą muzyczną wrażliwością oraz energetycznymi występami ulicznymi.

Artysta od piętnastego roku życia rozwija swoją pasję do gry na gitarze. Jego muzyka rozbrzmiewała na ulicach europejskich miast, festiwalach sztuki ulicznej, w klubach muzycznych oraz na dużych scenach koncertowych. Busking stał się dla niego nie tylko sposobem na życie, ale przede wszystkim możliwością bezpośredniego kontaktu z publicznością, który uważa za najcenniejszy element swojej twórczości.

Styl Mariusza Goli to połączenie gitarowej improwizacji, techniki fingerstyle oraz dynamicznych rytmów tworzonych przy użyciu perkusyjnych dźwięków wydobywanych z gitary. W swoich koncertach wykorzystuje loop station i stomp boxy, a inspiracje czerpie między innymi z muzyki flamenco oraz nurtów folkowych.

Jego występy przyciągają tłumy słuchaczy i zdobywają miliony wyświetleń w internecie, tworząc niepowtarzalny klimat pełen emocji i muzycznej energii.