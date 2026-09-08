W Kielcach staną nowoczesna parkomaty. Sprawdź, gdzie!

Prace przygotowawcze i budowa fundamentów pod nowe urządzenia ruszają już w najbliższą środę, 9 września. Wykonawca inwestycji zamontuje w mieście 80 fabrycznie nowych maszyn. Zamienią one dotychczasowe, mocno wysłużone parkomaty.

Montaż bez paraliżu strefy

Wymiana urządzeń przebiegnie etapami, aby jak najmniej utrudniać życie kierowcom. Czasowe wyłączenie z użytku pojedynczych punktów poboru opłat potrwa maksymalnie jeden dzień.

od 9 września (środa): Początek prac fundamentowych w 13 zupełnie nowych lokalizacjach.

od 14 września (poniedziałek): Start montażu urządzeń w nowych punktach.

od 16 września (środa): Sukcesywna wymiana dotychczasowych maszyn na nowe (ok. 6 parkomatów dziennie).

Wszystkie nowe urządzenia mają zostać zamontowane i uruchomione do drugiego tygodnia października.

BLIK, e-bilety i ekran dotykowy

Nowe parkomaty to znaczny skok technologiczny. Maszyny zostaną wyposażone w kolorowe ekrany dotykowe z menu w trzech językach (polskim, angielskim i niemieckim). Zostaną też w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz tradycyjnej płatności bilonem, kierowcy zyskają możliwość opłacenia postoju kartą zbliżeniową oraz systemem BLIK. Całkowitą nowością będą e-bilety – zamiast papierowego wydruku bilet będzie można pobrać na smartfona w formie pliku PDF (skanując kod QR) lub po prostu zrobić zdjęcie wyświetlaczowi.

Co więcej, system prześle dane o płatności w czasie rzeczywistym do bazy. Dzięki temu czas parkowania będzie można w każdej chwili przedłużyć w dowolnym parkomacie w tej samej podstrefie – bez konieczności wracania do pierwszego urządzenia.

13 zupełnie nowych punktów na mapie Kielc

Łącznie w strefie stanie 80 parkomatów. Wymienionych zostanie 67 dotychczasowych urządzeń, a w miejscach, gdzie odległości między nimi były zbyt duże, pojawi się 13 całkiem nowych parkomatów:

Podstrefa A (9 nowych lokalizacji):

ul. Duża 21 (róg z ul. Czerwonego Krzyża)

ul. Jarońskich 9

ul. Kościuszki / Bodzentyńska (ślepy odcinek)

ul. Leśna 3 (przy Urzędzie Miasta)

ul. Mała 23 (róg z ul. Kapitulną)

ul. Równa 18

ul. Śniadeckich 2 (róg z pl. Wolności)

ul. Zamkowa 7 (przy Muzeum)

ul. Żeromskiego 15

Podstrefa B (4 nowe lokalizacje):

ul. Kościuszki 36 (przy przedszkolu)

ul. Słowackiego 21 (obok przychodni)

ul. Śniadeckich 14 (przy Komendzie Miejskiej Policji)

ul. Wojska Polskiego 16A

Aplikacja daje 25% zniżki

MZD przypomina, że alternatywą dla tradycyjnych parkomatów pozostają aplikacje mobilne (m.in. AnyPark, SkyCash, Flowbird, moBiLET, mPay czy ePark) oraz wybrane aplikacje bankowe.

Kierowcy, którzy zdecydują się na płatność smartfonem, zyskają automatyczny rabat w wysokości 25% od podstawowej stawki parkingowej. Jedynym warunkiem jest umieszczenie za przednią szybą pojazdu darmowej naklejki informacyjnej (do pobrania ze stron operatorów lub w aplikacjach).

Koszt całej inwestycji wynosi ponad 2,2 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Kontrakt obejmuje montaż urządzeń oraz ich pełne utrzymanie i serwisowanie przez kolejne 24 miesiące.