Nocna jazda w Sabacie Krajno na Walentynki! Będzie klimatycznie

Wiktoria Kmiecik
2026-02-12 11:12

To będzie kolejna noc pełna wrażeń i dużych emocji! Sabat Krajno zaprasza na walentynkowy wieczór do siebie na stok narciarski. W najbliższą sobotę (tj.14.02.), odbędzie się kolejna już nocna jazda, kto wie może to ostatnia już w tym roku.

Nocna Jazda w Sabacie Krajno

i

Autor: Sabat Krajno/ Materiały prasowe

Przygotujcie się na wyjątkowy wieczór na stoku! Nocna jazda startuje w sobotę o godz. 20:00, a punktem kulminacyjnym będzie magiczny Przejazd Świateł, który rozpocznie się o 21:00.

Niech ta noc będzie pełna energii, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń!

Nocna jazda w przebraniach!

Wrócimy jeszcze wspomnieniami do nocnej jazdy z 7 lutego. To również był niezapomniany wieczór na stoku w Sabacie Krajno. Nocna jazda odbyła się pod hasłem "Byle Nie w Kombinezonie". Efekty były niesamowite! Sprawdźcie je na zdjęciach!

Nocna Jazda w Sabacie Krajno Byle nie w kombinezonie
Galeria zdjęć 15
Przeczytaj także:
Jest wysokokaloryczny i małowartościowy, ale w Tłusty Czwartek każdy musi go zj…