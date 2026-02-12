Nocna jazda w Sabacie Krajno na Walentynki! Będzie klimatycznie

Przygotujcie się na wyjątkowy wieczór na stoku! Nocna jazda startuje w sobotę o godz. 20:00, a punktem kulminacyjnym będzie magiczny Przejazd Świateł, który rozpocznie się o 21:00.

Niech ta noc będzie pełna energii, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń!

Nocna jazda w przebraniach!

Wrócimy jeszcze wspomnieniami do nocnej jazdy z 7 lutego. To również był niezapomniany wieczór na stoku w Sabacie Krajno. Nocna jazda odbyła się pod hasłem "Byle Nie w Kombinezonie". Efekty były niesamowite! Sprawdźcie je na zdjęciach!