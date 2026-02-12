Bez kibiców i Pau Resty! Korona Kielce gotowa na starcie z Radomiakiem Radom

2026-02-12 10:27

Korona Kielce jest gotowa na starcie z Radomiakiem Radom. Piątkowa Święta Wojna odbędzie się bez udziału żółto-czerwonych fanów, a także Pau Resty, który ma złamany nos. Zespół Jacka Zielińskiego po porażce z Zagłębiem Lubin, pragnie wrócić na zwycięską ścieżkę, zwłaszcza z odwiecznym rywalem.

Korona Kielce - Radomiak Radom 3:0

Autor: Piotr Stańczak

Sytuacja kadrowa Korony Kielce przed wyjazdowym meczem z Radomiakiem jest prawie idealna. Trener Jacek Zieliński ma do dyspozycji wszystkich zawodników, oprócz Pau Resty. Hiszpan przedwcześnie musiał opuścić ostatnie starcie z Zagłębiem Lubin. Po zderzeniu na boisku, badania wykazały złamanie nosa. Defensor jest już po zabiegu i wciąż czeka na maskę ochronną, która będzie mu niezbędna w kolejnych meczach. Wiele wskazuje na to, że Resta będzie już do dyspozycji w spotkaniu z Lechem Poznań, które odbędzie się 22 lutego. Miejsce Pau Resty w meczu z Radomiakiem najprawdopodobniej zajmie Marcel Pięczek. Drużyna Jacka Zielińskiego będzie musiała sobie radzić bez wsparcia swoich kibiców. O decyzji Komisji Ligi pisaliśmy tutaj.

W obozie Radomiaka sytuacja również wygląda optymistycznie. Trener Goncalo Feio ma do dyspozycji wszystkich zawodników. Co ciekawe, obie ekipy mają na swoim koncie po 27 punktów. Radomiak zajmuje 8. miejsce w tabeli, natomiast Korona uplasowała się tuż za swoim rywalem, na 9. pozycji. Zespół Goncalo Feio ma jednak do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz. Chodzi o pierwsze spotkanie rundy wiosennej, z Arką Gdynia, które nie doszło do skutku z powodu awarii prądu i braku oświetlenia. Komplet punktów znacznie pomógłby jednej lub drugiej drużynie przybliżyć się do czołówki PKO BP Ekstraklasy. 

Święta Wojna zapowiada się zatem bardzo emocjonująco. Początek spotkania już w piątek, 13 lutego, o godzinie 18:00. 

