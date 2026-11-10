Nowe doniesienia o zamachu w Krakowie! Policja wydała pilny komunikat

Zamach w Krakowie i potrójne zabójstwo w Ostrowcu. Policja powołała specjalną grupę

Specjalną grupę śledczych powołał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Zbigniew Nowak. Jak informuje PAP, w jej skład weszli najbardziej doświadczeni funkcjonariusze ze świętokrzyskiej policji. Mają wyjaśnić wszystkie okoliczności wydarzeń z soboty, 7 listopada.

Policjanci sprawdzają między innymi, którędy 24-letni sprawca jechał z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa. Analizują też zgłoszenia od osób, które mogły widzieć jego samochód.

– Sprawa jest bardzo świeża i nie zostanie wyjaśniona w kilka dni. Przed nami długotrwałe czynności, a współpraca z policją z Małopolski jest niezbędna – powiedział PAP komisarz Damian Janus z policji w Kielcach.

Zamach w Krakowie. Wcześniej sprawca zabił rodzinę

Przed atakiem w Krakowie 24-latek miał zamordować troje swoich najbliższych. W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej siostry. Wszyscy mieli rany postrzałowe.

Następnie mężczyzna pojechał do Krakowa. W sobotnie popołudnie wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych ludzi.

Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Funkcjonariusze podczas bohaterskiej akcji postrzelili napastnika podczas interwencji. Mężczyzna zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

Cztery sztuki broni i 500 nabojów. Śledczy badają sprawę

W samochodzie zamachowca policjanci znaleźli dwa karabiny AR-15, dwa pistolety i około 500 sztuk amunicji. Ustalono, że 24-latek miał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany.

Osobną grupę śledczą powołano także w Krakowie. Policjanci z obu województw współpracują, by odtworzyć działania sprawcy i wyjaśnić motywy zbrodni.

Postępowanie nadzoruje małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Sprawę zakwalifikowano jako zabójstwo wielu osób o charakterze terrorystycznym.

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🇵🇱 Kraków police officer reloads with left hand and neutralizes the mass shooter despite severe chest gunshot wound. A new high-quality video shows the moment the 24-year-old Kraków shooter Michał O. opened fire on the Polish police officers Jakub Kulik and Artur Morański. The officers had only their pistols against the terrorist’s semi-automatic rifle. The attacker immediately opened fire on them. Both officers were struck by bullets but also managed to hit the attacker in an exchange of fire. Despite critical wounds, one of the policemen managed to get back up to his feet, reload his pistol with his uninjured left hand and finish the attacker off. Right after that, the wounded officer collapsed next to the shooter and lost consciousness. Only six minutes passed from the first shots on Market Square were fired the final shoot-out involving the officer Because the patrol officers moved in without hesitation and stopped the attacker, the attacker didn't manage to take up a position at the intersection where he crashed his car and continue shooting at the crowds.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2026