Ponad 260 milinów na nowy obiekt!

Głównym celem inwestycji jest odwrócenie tzw. „piramidy świadczeń zdrowotnych” — przeniesienie ciężaru leczenia z długotrwałych pobytów w szpitalu na szybką, kompleksową diagnostykę oraz procedury jednodniowe.

W nowym, 6-kondygnacyjnym obiekcie znajdą się:

Nowoczesne poradnie specjalistyczne oraz pracownie profilaktyki,

oraz pracownie profilaktyki, Rozbudowana diagnostyka obrazowa i endoskopowa,

obrazowa i endoskopowa, Oddział leczenia jednodniowego (m.in. ambulatoryjna chemioterapia i zabiegi bez konieczności nocowania w szpitalu),

(m.in. ambulatoryjna chemioterapia i zabiegi bez konieczności nocowania w szpitalu), Centrum rehabilitacji ambulatoryjnej oraz wsparcie psychologiczne.

Dla pacjentów oznacza to odczuwalne skrócenie czasu oczekiwania na badania i rozpoczęcie terapii, większy komfort oraz dostęp do pełnego zakresu opieki w jednym miejscu.

Projektowanie budynku szpitala, to koniec lat 70. ubiegłego wieku. Wówczas zupełnie inna była medycyna, onkologia i inne były standardy. Pierwotnie zakładano, że dziennie będziemy leczyć ok. 400 chorych. Wtedy każdy się dziwił skąd my tych pacjentów weźmiemy. Dzisiejsza rzeczywistość, to 1200 – 1400 pacjentów. Tyle osób przyjeżdża do ŚCO codziennie – dodał prof. Stanisław Góźdź.

Komfort i nowoczesna infrastruktura

Nowy obiekt zostanie połączony bezpośrednim łącznikiem z główną siedzibą ŚCO. Projekt obejmuje również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynku: powstanie nowy układ komunikacyjny, wygodne parkingi dla pacjentów, zbiornik retencyjny, wiata techniczna oraz zaawansowany system zasilania awaryjnego z własnymi agregatami prądotwórczymi. Całość zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja wpisuje się w założenia Krajowej Sieci Onkologicznej oraz Wojewódzkiego Planu Transformacji.

Finansowanie przedsięwzięcia

Całkowita wartość projektu wynosi 262 932 000 zł (koszty kwalifikowalne: 251,79 mln zł).

Struktura finansowania prezentuje się następująco:

111 801 000 zł — łączna kwota dofinansowania (w tym 94,81 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 16,99 mln zł z budżetu państwa),

— łączna kwota dofinansowania (w tym 94,81 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 16,99 mln zł z budżetu państwa), ponad 151 000 000 zł — gigantyczny wkład własny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Zakończenie budowy i oddanie kompleksu do użytku planowane jest na koniec 2029 roku.