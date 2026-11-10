Renault zderzyło się z Seatem, jedno z aut dachowało

Groźny wypadek na drodze w miejscowości Suków (gmina Daleszyce). We wtorkowe popołudnie doszło tam do zderzenia samochodu dostawczego z osobowym. W wyniku uderzenia Seat dachował, a jego kierowca trafił do szpitala.