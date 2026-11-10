Renault zderzyło się z Seatem, jedno z aut dachowało

Wiktoria Kmiecik
2026-11-10 16:01

Groźny wypadek na drodze w miejscowości Suków (gmina Daleszyce). We wtorkowe popołudnie doszło tam do zderzenia samochodu dostawczego z osobowym. W wyniku uderzenia Seat dachował, a jego kierowca trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 15:00. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe – straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego.

Przed godziną 15 w miejscowości Suków pod Kielcami doszło do zderzenia dwóch samochodów: osobowego Seata oraz busa marki Renault. Jeden z pojazdów dachował na drodze – informował oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Jedna osoba w szpitalu

Mimo że zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, wszyscy uczestnicy wypadku zdołali opuścić rozbite pojazdy o własnych siłach.

Policjanci ustalili już wstępne okoliczności i przebieg zdarzenia.

Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 51-latek kierujący Renaultem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Seatowi, za którego kierownicą siedział 32-latek. Po zderzeniu aut Seat dachował. Jego 32-letni kierowca z ogólnymi potłuczeniami został przetransportowany do szpitala – przekazał st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Na miejscu występują utrudnienia w ruchu. Policja kieruje ruchem.

 

ROLKI