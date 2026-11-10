Nowe doniesienia o zamachu w Krakowie! Policja wydała pilny komunikat

Zamach w Krakowie i potrójne zabójstwo w Ostrowcu. Policja powołała specjalną grupę
Specjalną grupę śledczych powołał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Zbigniew Nowak. Jak informuje PAP, w jej skład weszli najbardziej doświadczeni funkcjonariusze ze świętokrzyskiej policji. Mają wyjaśnić wszystkie okoliczności wydarzeń z soboty, 7 listopada.
Policjanci sprawdzają między innymi, którędy 24-letni sprawca jechał z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa. Analizują też zgłoszenia od osób, które mogły widzieć jego samochód.
– Sprawa jest bardzo świeża i nie zostanie wyjaśniona w kilka dni. Przed nami długotrwałe czynności, a współpraca z policją z Małopolski jest niezbędna – powiedział PAP komisarz Damian Janus z policji w Kielcach.
Zamach w Krakowie. Wcześniej sprawca zabił rodzinę
Przed atakiem w Krakowie 24-latek miał zamordować troje swoich najbliższych. W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej siostry. Wszyscy mieli rany postrzałowe.
Następnie mężczyzna pojechał do Krakowa. W sobotnie popołudnie wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych ludzi.
Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Funkcjonariusze podczas bohaterskiej akcji postrzelili napastnika podczas interwencji. Mężczyzna zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.
Cztery sztuki broni i 500 nabojów. Śledczy badają sprawę
W samochodzie zamachowca policjanci znaleźli dwa karabiny AR-15, dwa pistolety i około 500 sztuk amunicji. Ustalono, że 24-latek miał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany.
Osobną grupę śledczą powołano także w Krakowie. Policjanci z obu województw współpracują, by odtworzyć działania sprawcy i wyjaśnić motywy zbrodni.
Postępowanie nadzoruje małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Sprawę zakwalifikowano jako zabójstwo wielu osób o charakterze terrorystycznym.