Nowe utrudnienia w ruchu dla kierowców! Będą remontować ulicę Słowackiego

Wiktoria Kmiecik
2026-03-02 15:20

Kierowcy poruszający się po centrum Kielc muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Firma STRABAG rozpoczyna prace naprawcze na ulicy Słowackiego, co wiąże się z wprowadzeniem tymczasowego oznakowania i możliwymi zatorami.

Ulica Słowackiego w Kielcach do remontu

Autor: UM Kielce/ Materiały prasowe

Prace o charakterze gwarancyjnym obejmą naprawę nawierzchni na odcinku od ul. Seminaryjskiej do ul. Prostej. Właściwe roboty bitumiczne wystartują we wtorek, 3 marca, jednak przygotowania do nich i zmiany w ruchu obowiązują już od dzisiaj.

Prace prowadzone etapami

Z uwagi na specyfikę robót, inwestycja będzie realizowana etapowo. Oznacza to, że:

  • Lokalizacja odcinków wyłączonych z ruchu będzie się regularnie zmieniać wraz z postępem prac.
  • Utrudnienia potrwają około miesiąca, choć ostateczny termin zakończenia inwestycji jest uzależniony od warunków atmosferycznych.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania.

