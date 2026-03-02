Nowe utrudnienia w ruchu dla kierowców! Będą remontować ulicę Słowackiego

Prace o charakterze gwarancyjnym obejmą naprawę nawierzchni na odcinku od ul. Seminaryjskiej do ul. Prostej. Właściwe roboty bitumiczne wystartują we wtorek, 3 marca, jednak przygotowania do nich i zmiany w ruchu obowiązują już od dzisiaj.

Prace prowadzone etapami

Z uwagi na specyfikę robót, inwestycja będzie realizowana etapowo. Oznacza to, że:

Lokalizacja odcinków wyłączonych z ruchu będzie się regularnie zmieniać wraz z postępem prac.

Utrudnienia potrwają około miesiąca, choć ostateczny termin zakończenia inwestycji jest uzależniony od warunków atmosferycznych.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania.