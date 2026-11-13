Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej otwarta. Kierowcy zaoszczędzą kilkanaście minut

Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej. Obiekty inżynieryjne i troska o środowisko

Realizacja przedsięwzięcia wymagała zaawansowanych prac konstrukcyjnych. W ramach inwestycji powstały dwa główne obiekty mostowe pełniące jednocześnie funkcję przejść dla zwierząt: półkilometrowa estakada nad rzeką Czarną Nidą oraz licząca około 350 metrów estakada nad rzeką Morawką. Wybudowano również most nad potokiem Łabędziów (także przystosowany do migracji zwierząt), wiadukt nad drogą powiatową oraz podziemne przejście dla pieszych.

Podczas piątkowej uroczystości otwarcia minister infrastruktury Dariusz Klimczak zwrócił uwagę na rozmach i nowoczesny charakter przedsięwzięcia

Na tę inwestycję czekano bardzo wiele lat. Mamy piękny, nowoczesny obiekt inżynieryjny (...). W skład inwestycji wchodzi m.in. najdłuższa estakada w województwie świętokrzyskim. Wszystko wybudowane według nowoczesnych technologii, dzięki pracy polskich budowlańców, inżynierów i projektantów. Od dzisiaj dużo łatwiej i bezpieczniej można dojechać do Kielc, Buska, Chmielnika i Tarnowa. Zadbano także o włączenia ciągów komunikacyjnych do dróg lokalnych. Powstały nowe bezpieczne chodniki, przejście podziemne – powiedział szef resortu infrastruktury.

Koniec udręki mieszkańców i korków

Otwarcie trasy to prawdziwy przełom dla lokalnej społeczności. Dotychczas cały ruch ciężarowy odbywał się przez środek miejscowości, tuż obok domów mieszkalnych.

To inwestycja niezwykle potrzebna. Największym sukcesem jest przeniesienie ruchu z centrum miasta na obwodnicę. To ponad 20 tysięcy pojazdów na dobę. To przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i skomunikowanie terenów inwestycyjnych – mówił wojewoda Józef Bryk.

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Tego typu inwestycje to zabiegi wielu ludzi, m.in. samorządowców i parlamentarzystów oraz pozyskanie środków finansowych. Cieszę się, że to marzenie drogi - od odcinka miejskiego, od ulicy Ściegiennego po obwodnicę w Woli Morawickiej się spełniło - powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej)

Unijne wsparcie i kolejne etapy prac

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła blisko 280 mln zł, z czego 85 mln zł pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Za wykonanie prac odpowiadało konsorcjum, którego liderem jest firma Fabe Polska.

Oddanie do użytku odcinka w ciągu DK73 to nie koniec drogowych zmian tej części regionu. Nowa trasa zostanie wkrótce skomunikowana z budowanym obecnie 2,6-kilometrowym fragmentem południowej obwodnicy Morawicy. Połączy ona Wolę Morawicką z Dębską Wolą (spinając DK73 z drogą wojewódzką nr 766 relacji Kielce – Pińczów). Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na grudzień bieżącego roku.