Od czwartku duże zmiany na Wapiennikowej i Starowapiennikowej

Wiktoria Kmiecik
2026-03-23 16:25

Mieszkańców oraz kierowców poruszających się w rejonie ulic Wapiennikowej i Starowapiennikowej czekają spore utrudnienia. Od najbliższego czwartku, 26 marca, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową drogi KD2 (łącznika między ulicami). Prace potrwają około miesiąca.

Od czwartku duże zmiany na Wapiennikowej i Starowapiennikowej

Autor: UM Kielce/ Materiały prasowe

Głównym elementem inwestycji jest modernizacja drogi łączącej obie ulice. Od czwartku kierowcy muszą liczyć się z następującymi restrykcjami:

  • Zamknięcie drogi KD2: Odcinek łączący ul. Wapiennikową z ul. Starowapiennikową będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów budowy, zaopatrzenia i dojazdu do posesji).
  • Ograniczenia pod Biedronką: Nie będzie możliwości wjazdu na parking sklepu Biedronka od strony ul. Starowapiennikowej.
  • Ruch pieszy: Na remontowanym fragmencie ul. Starowapiennikowej piesi zostaną skierowani wyłącznie na południową stronę ulicy.

Zakres prac i nowa nawierzchnia

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury. W ramach prac wykonana zostanie:

  1. Nowa nawierzchnia jezdni.
  2. Przebrukowanie istniejących chodników oraz zjazdów.
  3. Budowa nowych miejsc postojowych.
  4. Montaż docelowego oznakowania pionowego i poziomego.

Docelowo: Jeden kierunek

Najważniejszą informacją dla kierowców jeżdżących „na pamięć” jest fakt, że po zakończeniu prac organizacja ruchu w tym miejscu zmieni się na stałe. Droga KD2 stanie się drogą jednokierunkową. Przejazd będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Starowapiennikowej w kierunku ul. Wapiennikowej.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania. Zakończenie prac planowane jest pod koniec kwietnia.

