Od czwartku duże zmiany na Wapiennikowej i Starowapiennikowej

Głównym elementem inwestycji jest modernizacja drogi łączącej obie ulice. Od czwartku kierowcy muszą liczyć się z następującymi restrykcjami:
- Zamknięcie drogi KD2: Odcinek łączący ul. Wapiennikową z ul. Starowapiennikową będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów budowy, zaopatrzenia i dojazdu do posesji).
- Ograniczenia pod Biedronką: Nie będzie możliwości wjazdu na parking sklepu Biedronka od strony ul. Starowapiennikowej.
- Ruch pieszy: Na remontowanym fragmencie ul. Starowapiennikowej piesi zostaną skierowani wyłącznie na południową stronę ulicy.
Zakres prac i nowa nawierzchnia
Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury. W ramach prac wykonana zostanie:
- Nowa nawierzchnia jezdni.
- Przebrukowanie istniejących chodników oraz zjazdów.
- Budowa nowych miejsc postojowych.
- Montaż docelowego oznakowania pionowego i poziomego.
Docelowo: Jeden kierunek
Najważniejszą informacją dla kierowców jeżdżących „na pamięć” jest fakt, że po zakończeniu prac organizacja ruchu w tym miejscu zmieni się na stałe. Droga KD2 stanie się drogą jednokierunkową. Przejazd będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Starowapiennikowej w kierunku ul. Wapiennikowej.
Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania. Zakończenie prac planowane jest pod koniec kwietnia.
