Od czwartku duże zmiany na Wapiennikowej i Starowapiennikowej

Głównym elementem inwestycji jest modernizacja drogi łączącej obie ulice. Od czwartku kierowcy muszą liczyć się z następującymi restrykcjami:

Zamknięcie drogi KD2: Odcinek łączący ul. Wapiennikową z ul. Starowapiennikową będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów budowy, zaopatrzenia i dojazdu do posesji).

Ograniczenia pod Biedronką: Nie będzie możliwości wjazdu na parking sklepu Biedronka od strony ul. Starowapiennikowej.

Ruch pieszy: Na remontowanym fragmencie ul. Starowapiennikowej piesi zostaną skierowani wyłącznie na południową stronę ulicy.

Zakres prac i nowa nawierzchnia

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury. W ramach prac wykonana zostanie:

Nowa nawierzchnia jezdni. Przebrukowanie istniejących chodników oraz zjazdów. Budowa nowych miejsc postojowych. Montaż docelowego oznakowania pionowego i poziomego.

Docelowo: Jeden kierunek

Najważniejszą informacją dla kierowców jeżdżących „na pamięć” jest fakt, że po zakończeniu prac organizacja ruchu w tym miejscu zmieni się na stałe. Droga KD2 stanie się drogą jednokierunkową. Przejazd będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Starowapiennikowej w kierunku ul. Wapiennikowej.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania. Zakończenie prac planowane jest pod koniec kwietnia.