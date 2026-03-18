Sezon na hulajnogi w pełni. Sprawdź co zmieniło się w przepisach!

Najważniejsza zmiana dotyczy wieku. Od 3 marca po drogach publicznych, ścieżkach rowerowych i chodnikach hulajnogami elektrycznymi mogą poruszać się wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat. Dzieci młodsze mają od teraz całkowity zakaz wjazdu do ruchu publicznego – na hulajnodze mogą jeździć jedynie w strefie zamieszkania i to pod ścisłą opieką dorosłych.

Przypominamy, że osoby niepełnoletnie muszą posiadać przy sobie kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Limit prędkości

Na hulajnogach elektrycznych można jeździć po drodze dla rowerów (maks. 20 km/h) lub pasie dla rowerów. Jeśli ich nie ma, można jechać jezdnią, ale tylko jeśli dozwolona prędkość na niej wynosi do 30 km/h.

Jazda po chodniku jest dozwolona wyjątkowo, gdy chodnik jest położony wzdłuż jezdni, na której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h. Należy jechać z prędkością zbliżoną do pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

Na przejściu dla pieszych należy zejść z hulajnogi i ją przeprowadzić.

Warto pamiętać! Korzystaj z oświetlenia hulajnogi po zmroku. Poza tym, dobrze jest posiadać kask i elementy odblaskowe, nawet jeśli nie zawsze jest to obowiązkowe.

Zakazy

Na hulajnodze elektrycznej obowiązuje zakaz przewożenia innych osób, zwierząt i ładunków. Oczywiste jest, że nie można używać tego sprzętu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

To jednak nie koniec nowości

Dodatkowo, już za chwilę, bo od czerwca, wejdzie kolejny wymóg: obowiązkowy kask dla wszystkich użytkowników poniżej 16. roku życia.

Policja zapowiada częstsze kontrole, a za brak uprawnień lub złamanie limitu wieku rodzicom grożą wysokie mandaty.

Pamiętaj!

Kielecka Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna może być wygodnym i szybkim środkiem transportu, ale tylko wtedy, gdy korzystamy z niej odpowiedzialnie. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa chroni nie tylko kierującego, ale również innych uczestników ruchu drogowego.