Oszukać przeznaczenie w Świętokrzyskiem. Stalowe rury spadły na Mercedesa, ranna 40-latka

Stalowe rury spadły na drogę w Świętokrzyskiem. 40 letnia kobieta zabrana do szpitala

Groźny wypadek w powiecie jędrzejowskim. Stalowe rury spadły z ciężarówki wprost przed jadącego mercedesa. Wczoraj, 18 maja, na drodze krajowej nr 78 z naczepy ciężarowej Scanii, kierowanej przez 59-latka, na przeciwległy pas ruchu wypadły dwa ciężkie elementy ładunku. Chwilę później najechała na nie 40-letnia kobieta prowadząca samochód osobowy.

W wyniku zdarzenia 40-letnia kobieta doznała obrażeń ciała i została odwieziona do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Ślimak obwodnicy Jędrzejowa w kierunku Zawiercia przez kilka godzin był całkowicie zablokowany – powiedziała nam Anita Radgowska z KPP w Jędrzejowie.

Zdarzenie wywołało paraliż komunikacyjny. Zablokowany był odcinek drogi krajowej nr 78 między Zawierciem a Kielcami, a także oba pasy ruchu na ślimaku zjazdowym z drogi ekspresowej S7. Sytuację na trasie skomplikował dodatkowo drugi pojazd z podobnym ładunkiem, który jechał bezpośrednio za uszkodzoną ciężarówką i utknął na zablokowanym odcinku. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz ratownicy, którzy zabezpieczali teren i ustalali dokładne okoliczności wypadku. Kierowcy musieli korzystać z wyznaczonych objazdów aż do wieczora.