Spontaniczna akcja pomocy i ogromne serce mieszkańców Gacek i Mokrego po dramacie rodziny

Pożar poddasza w miejscowości Mokre. Szybka akcja strażaków w gminie Szydłów

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 12 maja 2026 roku przed godziną 17:00. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie otrzymał dramatyczne zgłoszenie, z którego wynikało, że z dachu jednego z domów jednorodzinnych w miejscowości Mokre wydobywa się gęsty dym. Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy straży pożarnej.

Po przybyciu pierwszych jednostek na miejsce ratownicy potwierdzili, że ogniem objęta jest więźba dachowa na poddaszu budynku. Sytuacja była bardzo dynamiczna i groziła rozprzestrzenieniem się ognia na całą konstrukcję mieszkalną. Strażacy wyposażeni w linię gaśniczą weszli do wnętrza, podejmując natychmiastową walkę z żywiołem. Przyczyny pojawienia się ognia będą szczegółowo ustalane przez odpowiednie służby.

Mieszkańcy Gacek i Mokrego ruszają z pomocą – poruszające słowa radnej i sołtys

Choć mury budynku ocalały, straty materialne spowodowane przez ogień oraz zalania w trakcie działań gaśniczych są poważne. Rodzina z dnia na dzień stanęła przed koniecznością kosztownego i pilnego remontu dachu oraz poddasza. W obliczu tego dramatu lokalna społeczność nie pozostała obojętna. Fala solidarności ruszyła niemal natychmiast, łącząc siły sąsiadujących ze sobą wsi.

Inicjatywa wsparcia i oficjalne podziękowania dla ludzi o wielkich sercach pojawiły się m.in. na profilu społecznościowym sołectwa Gacki. Akcję osobiście i z wielkim zaangażowaniem koordynują lokalne liderki, podkreślając niezwykłą solidarność, jaka cechuje mieszkańców regionu.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gacek i Mokrego za ogromne zaangażowanie i udział w zbiórce. Myślę, że możemy być dumni, że tworzymy taką społeczność, której ludzki los nie jest nam obojętny – mówi Ewelina Grosicka, członkini Rady Miejskiej w Szydłowie

Koordynatorki zbiórki zwracają uwagę na fakt, że impuls do działania pojawił się błyskawicznie, a kluczową rolę w skrzyknięciu pomocy odegrały media społecznościowe, które w tym przypadku posłużyły szczytnemu celowi. Spontaniczny odzew mieszkańców przerosł najśmielsze oczekiwania.

Akcja była bardzo spontaniczna, zaczęła się od postu na Facebooku. W małych miejscowościach ludzie się znają i pomagają. Warto pomagać – mówi Edyta Wójcik, sołtys wsi Mokre.

Jak możesz pomóc poszkodowanym? Ruszyła oficjalna zbiórka

Odbudowa zniszczonego dachu przed nadchodzącymi opadami deszczu to obecnie wyścig z czasem. Liczy się każda, nawet najmniejsza wpłata. Każdy z nas może stać się częścią tej niezwykłej, sąsiedzkiej fali dobra i pomóc poszkodowanym wrócić do bezpiecznego domu.

