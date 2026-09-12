Panowie zostają w domach! Babskie grzybobranie w Kielcach, wyjątkowa inicjatywa dla kobiet

Spacer z grzybami i edukacją w tle

„Babskie Grzybobranie” to plenerowe spotkanie integracyjne łączące aktywność fizyczną, edukację oraz plenerowe warsztaty. Uczestniczki wybiorą się na spacer po lesie pod pretekstem zbierania grzybów oraz innych darów natury o właściwościach leczniczych, terapeutycznych, kulinarnych czy ozdobnych.

Wyprawę poprowadzi przewodniczka i edukatorka – zielarka Beata Starzyk z profilu „Ziołowa Strona Mocy”. Pokaże ona urokliwe zakątki lasu, zdradzi ciekawostki o łatwo dostępnych roślinach oraz grzybach i pomoże napełnić nimi koszyki. To także doskonała okazja do zawarcia nowych znajomości i swobodnych rozmów o książkach, filmach, podróżach czy nowinkach naukowych.

Twarde zasady. Panowie i dzieci zostają w domach

Dla zapewnienia pełnego komfortu, relaksu i swobody na wydarzenie zaproszone są wyłącznie pełnoletnie kobiety. Uczestniczki proszone są o niezabieranie ze sobą mężów, partnerów ani nieletnich dzieci. Dozwolone jest natomiast towarzystwo zsocjalizowanego i przyjaźnie nastawionego psa.

Nasza akcja przeznaczona jest dla kobiet z Kielc i okolic, które chcą sobie zrobić małą przerwę od codziennej rutyny, odetchnąć troszkę od dzieci, partnerów oraz pobyć w "babskim" gronie - mówi organizatorka Anna Be. Będziemy zbierać grzyby, zioła, szyszki i inne dary lasu o różnych właściwościach terapeutycznych, kulinarnych, ozdobnych czy leczniczych.

Na spacerze obowiązuje zasada otwartości, uśmiechu oraz mówienia sobie na „Ty”. Organizatorki zachęcają, by przywitać się z każdą z uczestniczek i zamienić choć kilka zdań.

Przydatne informacje dla uczestniczek:

Data i godzina : Spotkanie odbędzie się 13 września o godzinie 10:00

: Spotkanie odbędzie się 13 września o godzinie 10:00 Miejsce zbiórk i: Bezpłatny parking przy al. Na Stadion w Kielcach

i: Bezpłatny parking przy al. Na Stadion w Kielcach Wstęp: Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga wcześniejszych zapisów

Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga wcześniejszych zapisów Co zabrać : Wygodne buty lub kalosze, dresy, zapas wody mineralnej oraz mały prowiant w plecaku

: Wygodne buty lub kalosze, dresy, zapas wody mineralnej oraz mały prowiant w plecaku Niespodzianka: Dla dziewczyn uczestniczących w spacerze, które są zalogowane na stronie organizatora, przygotowano małe upominki.

„Kobieta w mieście Kielce” – inicjatywa, która łączy mieszkanki regionu

Za organizacją wydarzenia stoi społeczność i portal „Kobieta w mieście Kielce”. To inicjatywa stworzona z myślą o wszystkich kobietach z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Jej celem jest budowanie życzliwych relacji, wzajemne wsparcie oraz kreowanie pozytywnego klimatu dla kobiecej przedsiębiorczości i lokalnej współpracy.

W ramach projektu działa strona internetowa, forum oraz grupa na Facebooku. Organizatorki regularnie inicjują różnorodne akcje – od integracyjnych ognisk i spacerów, po duże wydarzenia, takie jak Babski Targ KIELCZANKA czy warsztaty edukacyjne. Projekt oferuje również praktyczne wsparcie, m.in. w ramach programu „Niskopłatne Wsparcie Eksperckie”, ułatwiającego dostęp do konsultacji psychologicznych i prawnych.