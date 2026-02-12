Patowa sytuacja przy wyborze przewodniczącego Rady Miasta! Trwa impas w kieleckim ratuszu

2026-02-12 13:08

Kolejna próba wyłonienia Przewodniczącego Rady Miasta zakończyła się fiaskiem. Mimo ponownego głosowania, żadna ze stron nie zdołała przekonać do siebie wystarczającej liczby radnych, by przełamać trwający impas. Remis między Maciejem Jakubczykiem, a Karolem Wilczyńskim.

Podczas czwartkowych obrad radni stanęli przed ponowną próbą obsadzenia stanowiska Przewodniczącego Rady Miasta. W gronie kandydatów nadal pozostali: reprezentujący Koalicję Obywatelską Karol Wilczyński oraz radny niezrzeszony Maciej Jakubczyk, cieszący się poparciem klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Mimo nadziei na przełom, tajne głosowanie obnażyło podział w radzie. Przy dwóch próbach głosowania, w obu przypadkach padł remis. Obaj kandydaci otrzymali po 12 głosów, co przy obecności 24 radnych oznacza brak wymaganej większości bezwzględnej (13 głosów). Sytuacja ta jest dokładną powtórką ze stycznia.

Zamieszanie w stolicy województwa świętokrzyskiego zaczęło się 15 stycznia 2026 roku. To wtedy ze stanowiska został odwołany Karol Wilczyński. Od tego czasu funkcja przewodniczącego pozostaje nieobsadzona, a obradami kieruje wiceprzewodniczący Jarosław Machnicki. 

Maciej Jakubczyk i Karol Wilczyński nie planują zrezygnować ze swojej kandydatury. Sprawa może zostać dokończona w przyszłym tygodniu na nadzwyczajnej sesji. 