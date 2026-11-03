Najgorszy wynik jakości życia w Świętokrzyskiem. Ta gmina kryje prawdziwe skarby

Ogólnopolski raport „Gdzie żyje się najlepiej? Ocena jakości życia w gminach 2026”, opracowany przez ekspertów Algolytics oraz SW Research, przyniósł szczegółową diagnozę warunków bytowych we wszystkich 2479 polskich gminach. Analiza uwzględnia niemal sto wskaźników cząstkowych – od dostępności cyfrowej i sieci wodociągowej, przez poziom wynagrodzeń, aż po czas dojazdu służb ratunkowych i gęstość placówek medycznych.

Gdy eksperci podliczyli dane w wariancie ankietowym – czyli przypisując poszczególnym dziedzinom wagi zgodne z codziennymi priorytetami i preferencjami deklarowanymi przez samych Polaków – na czele województwa świętokrzyskiego stanęły Kielce (0,862), Sandomierz (0,830) oraz Ostrowiec Świętokrzyski (0,824). Na samym dole zestawienia znalazł się natomiast położony na północno-wschodnim skraju powiatu opatowskiego Tarłów z wynikiem zaledwie 0,361.

Dlaczego Tarłów znalazł się na końcu rankingu?

Niska pozycja Tarłowa w zestawieniu opartym na głosie mieszkańców nie jest dziełem przypadku ani jednorazowego tąpnięcia. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że o miejscu na końcu rankingu decyduje nie tyle pojedyncza słabość, ile nakładanie się barier funkcjonalnych i przestrzennych.

W Tarłowie głównym problemem jest bardzo ograniczona dostępność ochrony zdrowia – szczególnie duże są odległości do szpitala, placówek medycznych, SOR i aptek. Silnie negatywnie oddziałuje również wyższe bezrobocie. Na poziomie kategorii szczególnie niskie są warunki ekonomiczne, transport i dostępność usług. — Raport „Gdzie żyje się najlepiej? Ocena jakości życia w gminach 2026”

Wagi ankietowe w badaniu SW Research mocno premiują te elementy, z którymi człowiek styka się każdego dnia: łatwy dostęp do przychodni, bliskość apteki, ofertę lokalnego rynku pracy oraz sprawną komunikację publiczną. W gminie wiejskiej, w której gęstość zaludnienia wynosi niespełna 28 osób na km2, mieszkańcy oddaleni od głównych ciągów transportowych odczuwają te deficyty ze zdwojoną siłą.

Od królewskiego przywileju do carskiej kary. Jak historia zmieniła rolę miasteczka

Aby zrozumieć współczesną przestrzenną izolację Tarłowa, trzeba cofnąć się o ponad cztery stulecia. Dzieje osady stanowią bowiem soczewkę, w której odbijają się niemal wszystkie dramaty polityczne i gospodarcze dawnej Rzeczypospolitej.

1550 rok (Początki i rozkwit) 24 czerwca 1550 roku Andrzej Tarło uzyskał w Piotrkowie od króla Zygminta Augusta przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim na gruntach wsi Czekarzewice. Mieszkańcy otrzymali 20-letnie zwolnienie od podatków, co zaowocowało szybkim rozwojem rzemiosła.

24 czerwca 1550 roku Andrzej Tarło uzyskał w Piotrkowie od króla Zygminta Augusta przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim na gruntach wsi Czekarzewice. Mieszkańcy otrzymali 20-letnie zwolnienie od podatków, co zaowocowało szybkim rozwojem rzemiosła. XVII wiek (Stolica garncarstwa) Tarłów wyrósł na czołowy ośrodek garncarski w kraju, przejmując pozycję Iłży. Wypalane z lokalnych glin wyroby spławiano Wisłą do Gdańska, a stamtąd eksportowano na Zachód i do Szwecji. W 1664 roku król Jan Kazimierz wydał tarłowskim garncarzom specjalny przywilej wolnego handlu w całym Królestwie.

Tarłów wyrósł na czołowy ośrodek garncarski w kraju, przejmując pozycję Iłży. Wypalane z lokalnych glin wyroby spławiano Wisłą do Gdańska, a stamtąd eksportowano na Zachód i do Szwecji. W 1664 roku król Jan Kazimierz wydał tarłowskim garncarzom specjalny przywilej wolnego handlu w całym Królestwie. 1851–1869 (Pożar i utrata praw miejskich) Prosperitę załamały potop szwedzki oraz wielki pożar z 1851 roku (spłonęło niemal całe miasto – ocalał kościół i cztery domy). Ostateczny cios zadały władze carskie: w 1869 roku, w ramach represji po powstaniu styczniowym, Tarłów pozbawiono praw miejskich.

Prosperitę załamały potop szwedzki oraz wielki pożar z 1851 roku (spłonęło niemal całe miasto – ocalał kościół i cztery domy). Ostateczny cios zadały władze carskie: w 1869 roku, w ramach represji po powstaniu styczniowym, Tarłów pozbawiono praw miejskich. 1942 rok (Zagłada społeczności żydowskiej) Społeczność żydowska współtworzyła miasteczko od początku XVII wieku (w 1921 r. stanowili ponad połowę mieszkańców – 1062 z 1970 osób). Jesienią 1942 roku Niemcy zlikwidowali tutejsze getto, wywożąc ponad 1,5 tysiąca osób do obozu zagłady w Treblince.

Tarłów ma zabytek, którego mogą mu pozazdrościć znacznie większe miasta

Surowa ocena wskaźników statystycznych nie oznacza jednak, że gmina jest pozbawiona wartości. Autorzy raportu sami zauważają, że Tarłów posiada istotne zasoby, które w tradycyjnych zestawieniach ekonomicznych pozostają niewidoczne.

„Gmina osiąga natomiast relatywnie dobre wyniki części wskaźników edukacyjnych i mieszkaniowych, które nie kompensują jednak podstawowych barier.”

— Raport „Gdzie żyje się najlepiej? Ocena jakości życia w gminach 2026”

Przede wszystkim Tarłów kryje w sobie zabytki najwyższej klasy artystycznej. Wzniesiony w latach 1641–1647 z fundacji Zbigniewa Oleśnickiego kościół parafialny pw. Świętej Trójcy posiada pierwszą w Polsce wczesnobarokową dwukondygnacyjną fasadę z wolnostojącymi kolumnami.

Prawdziwym skarbcem świątyni są stiukowe dekoracje wnętrza przypisywane anonimowemu gipsografowi zwanemu Mistrzem z Tarłowa. W kaplicy Pana Jezusa zachował się unikalny na skalę europejską cykl płaskorzeźb przedstawiający ideę memento mori i ars moriendi – tzw. tarłowski „Taniec Śmierci”. W czterech narożnikach pod kopułą rzeźbiona postać Śmierci z kosą ukazuje bezwzględność przemijania wobec ludzkiego losu: spotyka kolejno dziecko, młodzieńca, dojrzałego męża oraz starca.

Autor: Gmina Tarłów/ Materiały prasowe Tarłów

Wisła, Kamienna i historia Legionów. Tarłów ma także inne atuty

Legendarna Reduta Tarłowska (1915) Krwawy, zwycięski bój I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem mjr. Edwarda Rydza-Śmigłego, upamiętniony obeliskiem na potężnym głazie w Wólce Tarłowskiej. Kraina Dwóch Rzek. Tarłów leży w widłach Wisły i Kamiennej. Wschodnią granicę stanowi malowniczy przełom Wisły z tzw. Kępą – 8-kilometrową wyspą rozdzielającą stare i nowe koryto rzeki w rejonie Słupi Nadbrzeżnej i Ciszycy. Krzemienny Szlak. Tereny gminy obfitują w trasy rowerowe, punkty widokowe oraz ostoje ptactwa wodnego i akweny dla wędkarzy.

Zabytkowa perła, która potrzebuje nowych szans

Wyniki raportu z 2026 roku stawiają przed samorządem gminy Tarłów oraz władzami województwa jasne wyzwanie polityki spójności. Czyste powietrze, bliskość natury, historyczna duma i niezłe warunki mieszkaniowe to cechy, które tworzą wysoki potencjał środowiskowy, ale nie wystarczają do zapewnienia wysokiej jakości życia, jeśli brak podstawowych usług publicznych.

Kluczowe kierunki zmian to:

Mobilne i cyfrowe zdrowie. W obliczu fizycznego oddalenia od szpitali i SOR-ów (w Opatowie, Ostrowcu czy Lipsku) niezbędne jest rozwijanie lokalnych punktów opieki ambulatoryjnej, dziennych domów medycznych oraz programów telemedycznych.

W obliczu fizycznego oddalenia od szpitali i SOR-ów (w Opatowie, Ostrowcu czy Lipsku) niezbędne jest rozwijanie lokalnych punktów opieki ambulatoryjnej, dziennych domów medycznych oraz programów telemedycznych. Lokalna komunikacja i transport na życzenie. Odpowiedzią na wykluczenie komunikacyjne może być organizacja celowych linii autobusowych dowożących mieszkańców do węzłów kolejowych i ośrodków powiatowych.

Odpowiedzią na wykluczenie komunikacyjne może być organizacja celowych linii autobusowych dowożących mieszkańców do węzłów kolejowych i ośrodków powiatowych. Turystyka kulturowa i przyrodnicza. Przekształcenie unikalnych walorów (barokowy kościół ze sztukateriami, ruiny synagogi, meandry Wisły i Kamiennej, szlaki rowerowe) w Markę Powiśla Tarłowskiego, przyciągającą turystów poszukujących autentyczności i ciszy.

Najnowszy ranking jakości życia pokazał wyraźną granicę między tętniącym życiem miejskim pasem Świętokrzyskiego a peryferyjnymi gminami wiejskimi. Dla Tarłowa wynik 0,361 jest surową diagnozą współczesnych problemów strukturalnych, ale równocześnie czytelną mapą drogową pokazującą, gdzie wsparcie państwa i samorządu jest najbardziej potrzebne.