Teatr Żeromskiego w Kielcach walczy o prawa zwierząt. Wielki protest już 9 maja!

Aktorzy z Kielc murem za zwierzętami

Zespół kieleckiego teatru po raz kolejny udowadnia, że scena to nie jedyne miejsce, gdzie można zabrać głos w ważnej sprawie. Artyści oficjalnie wspierają działania mające na celu poprawę bytu zwierząt w naszym kraju. Jak podkreślają przedstawiciele Teatru Żeromskiego, troska o zdrowie i godne życie czworonogów to nasza wspólna odpowiedzialność, a kielecka instytucja zawsze chętnie oferuje bezpieczny kąt wszystkim psom i kotom.

Kiedy i gdzie protest w Kielcach?

Wydarzenie odbędzie się w samym sercu miasta. To jedna z kilkunastu inicjatyw, które tego dnia przejdą przez największe miasta wojewódzkie w Polsce.

Data: 9 maja.

Godzina: 11:00.

Miejsce: Mostek nad Silnicą (przy ulicy Sienkiewicza).

Manifestacja w stolicy województwa świętokrzyskiego to część szerokiej koalicji, w którą zaangażowane są m.in. Fundacja Karuna – Ludzie dla Zwierząt oraz Koalicja Kastrujemy Bezdomność. To jasny sygnał dla mieszkańców i władz, że zdrowie oraz godne życie zwierząt w regionie muszą stać się priorytetem.

Wydarzenie ma na celu nie tylko edukację, ale przede wszystkim realne wsparcie działań na rzecz ochrony zwierząt. Organizatorzy zachęcają wszystkich kielczan do udziału i wspólnego pokazania, że miasto potrafi zjednoczyć się w obronie tych, którzy sami nie mogą poprosić o pomoc. To idealna okazja, by zadbać o przyszłość naszych braci mniejszych w regionie świętokrzyskim.