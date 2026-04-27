PKP Intercity szykuje rewolucję na torach. Pociągi pomkną 250 km/h

Szybsze połączenia kolejowe w Polsce

Transport kolejowy w Polsce przeszedł ostatnio zauważalną ewolucję, której twarzą stały się składy Pendolino od PKP Intercity. To właśnie one zapoczątkowały erę stałych kursów z szybkością 200 km/h, tnąc czas dojazdu między metropoliami. Równocześnie trwa modernizacja torów, sieci łączności i aparatury sterującej ruchem. Takie kroki sprawiają, że nasza kolej systematycznie przygotowuje się do osiągania prędkości o jakich jeszcze lat temu mogliśmy pomarzyć!

Pendolino pomknie 250 km/h. Przełomowe testy PKP

Mierząca 224 kilometry Centralna Magistrala Kolejowa, łącząca Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem, powstawała w latach 1971–1977. Teraz prowadzone są na niej próby szybkościowe, które do niedawna uznawano w kraju za zupełnie nierealne. Składy Pendolino podczas próbnych przejazdów pędzą po tych szlakach równe 250 km/h.

Eksperci badają wytrzymałość nawierzchni oraz testują zaawansowaną aparaturę zawiadującą ruchem. Według wstępnych założeń, codzienne kursy z tak ogromną prędkością znajdą się w rozkładach w grudniu 2027 roku. Jeżeli cały projekt zamknie się w terminie, przejazd ze stolicy do Krakowa zajmie niespełna dwie godziny, dając pasażerom gigantyczną oszczędność czasu.

Trasa Centralnej Magistrali Kolejowej. Którędy przebiega linia?

Centralna Magistrala Kolejowa przecina Mazowsze, Ziemię Łódzką, Świętokrzyskie oraz Śląsk. Trasa odchodzi od odnogi warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim i finiszuje w Zawierciu. Zbudowano ją w jednym, konkretnym celu: aby ułatwić podróż z południowych regionów do stolicy. Dzisiaj trakt ten stanowi bezwzględny fundament systemu pociągów wysokich prędkości w Polsce.

