Najnowsze statystyki obejmujące okres od 1 stycznia do 26 listopada pokazują wyraźny wzrost ogólnej liczby pożarów w regionie (wzrost o 5,4 proc. rok do roku).
Pozytywną informacją jest natomiast spadek najtragiczniejszych bilansów. Liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się niemal o połowę (z 15 w 2025 roku do 8 w 2026 roku), a rannych zostało 76 osób (wobec 81 rok wcześniej). Mniejsze są także szacunkowe straty materialne, które wyniosły 18,6 mln zł (spadek o blisko 5,3 mln zł).
Co drugi pożar w domu zaczyna się w kominie
Analiza interwencji pokazuje, że głównym problemem w regionie są zaniedbane przewody kominowe. W tym roku strażacy gasili palącą się sadzę już 455 razy (rok wcześniej było to 394 razy). Takie zdarzenia stanowią obecnie 52,1 proc. wszystkich pożarów w budynkach mieszkalnych. Choć nikt w nich nie zginął (ranne zostały 3 osoby), straty materialne z tego tytułu wzrosły o ponad połowę – z 596,4 tys. zł do blisko 896,4 tys. zł.
Najbardziej newralgiczne są miesiące zimowe. Rekordowy był styczeń 2026 roku, kiedy na 203 pożary domów aż 143 dotyczyły samej sadzy. W lutym odnotowano 95 takich zdarzeń. Dla porównania, w czerwcu 2026 roku kominy paliły się zaledwie trzy razy.
Temperatura sięga 1200 stopni. Nigdy nie lej wody!
Strażacy przypominają, że temperatura palącej się w kominie sadzy osiąga nawet 1000–1200°C. Prowadzi to do pękania przewodów, zapalenia się konstrukcji dachu lub stropów oraz przedostawania się do mieszkań zabójczego tlenku węgla.
Aby uniknąć tragedii, służby apelują o przestrzeganie podstawowych zasad:
- Regularne czyszczenie kominów: W domach opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno, pellet) przewody dymowe trzeba czyścić minimum 4 razy w roku, przy paliwach gazowych i płynnych – 2 razy w roku, a wentylacyjne – raz w roku. Przeglądy powinien wykonywać mistrz kominiarski.
- Zakaz gaszenia wodą: Wlanie wody do rozgrzanego komina powoduje błyskawiczne powstanie pary wodnej (z 1 litra wody powstaje ok. 1700 litrów pary). Grozi to rozerwaniem komina, zawaleniem ścian i błyskawicznym rozprzestrzenieniem się ognia.
- Właściwa reakcja: W razie pożaru sadzy należy natychmiast zadzwonić pod numer 112, wygasić palenisko (odciąć dopływ powietrza) i bezpiecznie ewakuować domowników. Od góry komina można ewentualnie wsypać sól kamienną lub piasek, ale tylko wtedy, gdy wejście na dach jest w pełni bezpieczne.
- Czujki w domu: Montaż czujek dymu i czadu pozwala w porę wykryć zagrożenie, szczególnie w nocy.