Najnowsze statystyki obejmujące okres od 1 stycznia do 26 listopada pokazują wyraźny wzrost ogólnej liczby pożarów w regionie (wzrost o 5,4 proc. rok do roku).

Pozytywną informacją jest natomiast spadek najtragiczniejszych bilansów. Liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się niemal o połowę (z 15 w 2025 roku do 8 w 2026 roku), a rannych zostało 76 osób (wobec 81 rok wcześniej). Mniejsze są także szacunkowe straty materialne, które wyniosły 18,6 mln zł (spadek o blisko 5,3 mln zł).

Co drugi pożar w domu zaczyna się w kominie

Analiza interwencji pokazuje, że głównym problemem w regionie są zaniedbane przewody kominowe. W tym roku strażacy gasili palącą się sadzę już 455 razy (rok wcześniej było to 394 razy). Takie zdarzenia stanowią obecnie 52,1 proc. wszystkich pożarów w budynkach mieszkalnych. Choć nikt w nich nie zginął (ranne zostały 3 osoby), straty materialne z tego tytułu wzrosły o ponad połowę – z 596,4 tys. zł do blisko 896,4 tys. zł.

Najbardziej newralgiczne są miesiące zimowe. Rekordowy był styczeń 2026 roku, kiedy na 203 pożary domów aż 143 dotyczyły samej sadzy. W lutym odnotowano 95 takich zdarzeń. Dla porównania, w czerwcu 2026 roku kominy paliły się zaledwie trzy razy.

Temperatura sięga 1200 stopni. Nigdy nie lej wody!

Strażacy przypominają, że temperatura palącej się w kominie sadzy osiąga nawet 1000–1200°C. Prowadzi to do pękania przewodów, zapalenia się konstrukcji dachu lub stropów oraz przedostawania się do mieszkań zabójczego tlenku węgla.

Aby uniknąć tragedii, służby apelują o przestrzeganie podstawowych zasad: