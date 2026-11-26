Prace na zlecenie miasta zrealizuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych (RPZiUK). Roboty będą prowadzone w rejonie połączenia ulic Warszawskiej i Radomskiej.

Zamknięte ulice i zwężenia

W związku z wdrożeniem czasowej organizacji ruchu kierowców czekają następujące ograniczenia:

Ulica Radomska: odcinkowo zamknięty zostanie jeden pas ruchu na zachodniej jezdni (prawy pas w kierunku centrum).

odcinkowo zamknięty zostanie jeden pas ruchu na zachodniej jezdni (prawy pas w kierunku centrum). Ulica Warszawska: całkowicie zamknięty będzie wjazd w kierunku centrum, a także przejazd ulicą na wysokości ul. Osiedle Dąbrowa (przedłużenie ul. Wincentego z Kielc).

Na całym modernizowanym odcinku ul. Radomskiej oraz fragmencie ul. Warszawskiej wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Wyznaczone objazdy

Dla kierowców podróżujących między ulicą Warszawską, Radomską a miejscowością Dąbrowa (w obu kierunkach) wyznaczono objazd ulicami: Warszawską, Dywizjonu 303 oraz Radomską (DK73).

Wykonawca zapewnia, że ruch pieszy będzie odbywał się dotychczasowymi chodnikami i poboczami bez większych zakłóceń. Utrzymany zostanie również dojazd do wszystkich posesji oraz swobodny przejazd dla pojazdów uprzywilejowanych.

Harmonogram prac

Utrudnienia związane z pierwszym etapem robót mają potrwać około dwóch dni, choć tempo prac będzie uzależnione od warunków pogodowych. Cała inwestycja – obejmująca modernizację blisko kilometrowego odcinka ul. Radomskiej, od skrzyżowania z ul. Kolonia w gminie Masłów do granic Kielc – ma zająć około dwóch tygodni.