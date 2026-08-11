Kielecka firma zrealizuje zadanie

Jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu miasto wybrało propozycję kieleckiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego SPUREK Sp. z o.o., które wyceniło prace na 27 780 000 zł. To bardzo korzystne rozstrzygnięcie dla miejskiego budżetu, gdyż magistrat rezerwował na ten cel kwotę przekraczającą 30 mln zł.

Realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki gigantycznemu wsparciu zewnętrznemu. Miasto zabezpieczyło na ten cel 24 024 000 zł dofinansowania z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

Nowa jakość wypoczynku w sercu miasta

Wielka metamorfoza obejmie odcinek rzeki od ulicy Jesionowej aż do alei IX Wieków Kielc. Projekt zakłada powstanie zupełnie nowych alejek spacerowych oraz dróg rowerowych, które tam, gdzie pozwoli na to przestrzeń, zostaną od siebie oddzielone, by zapewnić bezpieczeństwo pieszym i cyklistom.

Dla mieszkańców przygotowane zostaną atrakcyjne strefy relaksu, w tym drewniane podesty i tarasy widokowe oraz ścieżki edukacyjne wyposażone w tablice informacyjne. Całość uzupełni nowa mała architektura: wygodne ławki, kosze na śmieci oraz energooszczędne oświetlenie. Co ważne, teren zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dzięki budowie ramp podjazdowych i specjalnych schodów terenowych.

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Błękitno-zielona tarcza przed ulewami

Kluczowym elementem inwestycji jest tzw. błękitno-zielona infrastruktura, która ma realnie chronić Kielce przed skutkami nawałnic i anomalii pogodowych. W ramach prac powstaną suche zbiorniki retencyjne oraz drenaż francuski, które będą gromadzić i prowadzić nadmiar wód opadowych.

Planowane jest również odtworzenie funkcji ekologicznej na tarasie zalewowym Silnicy. W strefie brzegowej i wodnej pojawią się specjalne gatunki roślin posiadające naturalne zdolności oczyszczania wody, a istniejące łąki i trawiaste nadbrzeża zostaną zachowane i zrewitalizowane. Dodatkową ciekawostką będzie obsadzenie roślinnością rurociągów ciepłowniczych, co poprawi estetykę tego miejsca.

Kiedy ruszą prace?

Inwestycja będzie realizowana w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Oznacza to, że rok 2026 zostanie poświęcony na przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej oraz konsultacje z mieszkańcami. Fizyczne roboty budowlane w terenie powinny rozpocząć się na początku 2027 roku.

Zgodnie z harmonogramem, zakończenie całej inwestycji przewidziano na koniec 2028 roku. Władze miasta zapewniają również, że nie zapominają o najmłodszych – docelowo w Dolinie Silnicy ma powstać także nowoczesny, kompleksowy plac zabaw, który zostanie zrealizowany po uregulowaniu stanów prawnych części terenu.