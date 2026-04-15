Inwestycyjny rozmach na Jeziorze Iłżeckim

łża, malownicze miasto położone zaledwie 30 km od Radomia i na styku z regionem świętokrzyskim, wkracza w nową erę turystyki. Kluczowym elementem wielkiej rewitalizacji tutejszej „Przystani” jest budowa pływających pomostów, które mają stać się prawdziwym magnesem na odwiedzających. To nie jest zwykła kładka – mowa o potężnej konstrukcji o łącznej powierzchni blisko 621 m².

Głównym punktem inwestycji jest ogromny pomost w kształcie odwróconej litery E, który zajmie aż 545 m². Co czyni go unikalnym? Na jego platformie znajdzie się pływająca altana rekreacyjna, z której będzie można podziwiać panoramę jeziora i górujące nad miastem ruiny zamku. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne oświetlenie, co pozwoli na bezpieczne i nastrojowe spacery również po zmroku.

Zobacz wizualizację pływających pomostów w Iłży na zdjęciach

7

Nie tylko dla spacerowiczów. Raj dla kajakarzy

Projektanci nie zapomnieli o miłośnikach aktywnego wypoczynku. W skład nowego kompleksu wejdą również specjalistyczne pomosty: cumowniczy oraz startowy dla kajakarzy, oba o długości 12 metrów. Dzięki nim wodowanie sprzętu stanie się znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze. Inwestycja obejmuje także profesjonalną pochylnię (slip) do wodowania kajaków, co z pewnością ucieszy stałych bywalców rzeki Iłżanki.

„To będzie zupełnie nowa jakość wypoczynku. Do tej pory mieliśmy po prostu ładną plażę, ale te pomosty sprawią, że poczujemy się jak w nowoczesnym kurorcie” – mówi pan Andrzej, mieszkaniec Iłży, który z zaciekawieniem śledzi postępy prac. Całość prac budowlanych ma zostać sfinalizowana do 26 czerwca 2026 roku, co oznacza, że pierwsi turyści skorzystają z atrakcji jeszcze w tym sezonie wakacyjnym.

Z inwestycji zadowolony jest również burmistrz Iłży, Marek Łuszczek.

Przetarg na budowę pomostów pływających na terenie MGOSiR ogłoszony. Realizacja zadania do końca czerwca 2026 r. czyli już w tym sezonie będziemy mogli korzystać z nowej infrastruktury! Będzie ładniej, bezpieczniej i bardziej funkcjonalnie. Nie wiem jak Wy, ale ja nie mogę się doczekać zakończenia zadania - napisał burmistrz Iłży na swoim fanpage.

Dlaczego warto odwiedzić Zalew w Iłży?

Iłża to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. Nowa atrakcja to tylko jeden z wielu powodów, by zaplanować tu weekend:

Spektakularne widoki: Z nowych pomostów rozpościera się unikalna perspektywa na zamek biskupów krakowskich z XIV wieku.

Iłża. Z nowych pomostów rozpościera się unikalna perspektywa na zamek biskupów krakowskich z XIV wieku

Czysta woda i plaża : Jezioro Iłżeckie szczyci się jedną z najczystszych wód w regionie, idealną do kąpieli

: Jezioro Iłżeckie szczyci się jedną z najczystszych wód w regionie, idealną do kąpieli Kompletna infrastruktura: Ośrodek „Przystań” oferuje strzeżone kąpielisko, boiska do siatkówki, korty tenisowe, a nawet tor bowlingowy

Ośrodek „Przystań” oferuje strzeżone kąpielisko, boiska do siatkówki, korty tenisowe, a nawet tor bowlingowy Noclegi nad samą wodą: Na turystów czeka 10 całorocznych, nowoczesnych domków kempingowych (m.in. „Zamkowy”, „Leśmianowski”), które pomieszczą do 5 osób każdy.

Warto dodać, że Iłża to także miasto poezji – to tutaj Bolesław Leśmian pisał swoje słynne utwory, a jego postać jest upamiętniona w nazwach domków oraz podczas corocznych „Dni Leśmianowskich”.

Iłża kontra reszta Polski. Czy mamy nowe Molo?

Choć Polska słynie z molo w Sopocie czy Międzyzdrojach, to Iłża stawia na inny, bardziej kameralny i nowoczesny typ wypoczynku. Pływające konstrukcje z altanami są trendem, który zdobywa popularność w najlepszych europejskich ośrodkach. Podobne rozwiązania można spotkać w Grodzisku Mazowieckim, jednak iłżecka inwestycja wyróżnia się bezpośrednim sąsiedztwem zabytków klasy zerowej i unikalnym klimatem Przedgórza Iłżeckiego.

„Przyjechałam tu z Kielc na jeden dzień, ale widząc, jak zmienia się Przystań, już zarezerwowałam domek na lipiec. Te pływające platformy to będzie hit na Instagramie!” – śmieje się pani Karolina, turystka spotkana przy bulwarze.

Jak dojechać i co zobaczyć?

Lokalizacja: Ośrodek MGOSiR „Przystań”, ul. Orła Białego 3, 27-100 Iłża. Dojazd: Miasto leży przy drodze krajowej nr 9 (trasa Radom – Rzeszów). Z Warszawy dojedziemy tu w ok. 2 godziny, a z Kielc w nieco ponad godzinę. Dla kogo: Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi (płytka strefa kąpieli, nowoczesny plac zabaw), kajakarzy oraz fanów historii. Cennik: Wstęp na teren kąpieliska jest bezpłatny. Wypożyczenie roweru to koszt ok. 10 zł/h, a kajaka 20 zł/h.

Rewitalizacja Przystani, której koszt szacuje się na ok. 1,5 miliona złotych, to nie koniec nowości. Gmina planuje już budowę gminnego lodowiska o naturalnej nawierzchni, które ma stać się zimowym sercem regionu.

Iłża udowadnia, że ma ambitny plan na stanie się turystyczną perłą Mazowsza. Czy pływające pomosty okażą się strzałem w dziesiątkę? Wszystko na to wskazuje. Nie czekaj – zaplanuj swoją wizytę w Iłży już teraz i sprawdź, jak historia ożywa na wodzie!

Źródła: UM Iłża, Ośrodek „Przystań Iłża”, Wikipedia.