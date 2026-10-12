Po niebezpiecznym incydencie w szkole w Pińczowie, jest decyzja sądu i ruch prokuratury

Akcja CBZC i wzmożone kontrole w szkołach

Do zatrzymania w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie doszło w piątek, 9 października 2026 roku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) weszli do placówki po przeanalizowaniu wpisów pojawiających się w sieci.Czynności objęły trzech uczniów pierwszej klasy. Dwóch z nich po wyjaśnieniu sprawy przekazano pod opiekę rodziców. Wobec trzeciego nastolatka wniosek złożyła Prokuratura Rejonowa w Pińczowie. W niedzielę, 11 października, Sąd Rejonowy w Pińczowie zdecydował o umieszczeniu chłopca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.

Wniosek prokuratora i postanowienie sądu

Po zatrzymaniu nastolatek został przekazany do dyspozycji Sądu Rejonowego w Pińczowie (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Oficjalne przystąpienie do sprawy dotyczącej czynu karalnego ogłosiła Prokuratura Rejonowa w Pińczowie.Na posiedzeniu w dniu 11 października 2026 roku sąd rozpatrzył wniosek oskarżyciela publicznego. Decyzją sądu wobec nieletniego zastosowano środek tymczasowy – nastolatek trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczym na okres 3 miesięcy.

Prokurator będzie teraz brał udział w tym postępowaniu w charakterze strony - powiedział nam Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

16-latek z tasakiem i seria kontroli w regionie

Pińczów nie był jedynym miejscem, gdzie interweniowały służby. Najgroźniejszy incydent odnotowano w powiecie kieleckim, gdzie policjanci zabezpieczyli od 16-letniego ucznia tasak. Nastolatek został zatrzymany, a śledczy sprawdzają groźby, które miał wcześniej kierować w przestrzeni internetowej.W całym województwie świętokrzyskim policja odbierała liczne zgłoszenia z dyrekcji szkół. Kontrole i przeszukania przeprowadzono w powiatach:

kieleckim,

koneckim,

jędrzejowskim,

pińczowskim,

skarżyskim.

W czterech placówkach funkcjonariusze odebrali młodzieży niebezpieczne narzędzia – oprócz wspomnianego tasaka były to głównie noże i scyzoryki.

Pogłoski w sieci i zdecydowana reakcja służb

Nasilone działania policji były odpowiedzią na krążące wśród uczniów pogłoski o tzw. „krwawym piątku” – stanowiące pokłosie wcześniejszych ataku nożownika w województwie mazowieckim. Służby potraktowały każdy wpis i zgłoszenie jako potencjalne zagrożenie.W żadnej ze świętokrzyskich szkół nie doszło do ataku ani nikt nie został poszkodowany. Wszystkie interwencje miały charakter wyprzedzający. W placówkach, w których doszło do zatrzymań, uczniom i rodzicom zapewniono wsparcie psychologiczne.