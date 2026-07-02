Pozostawiła w zaparkowanym na słońcu samochodzie swoje 4-letnie dziecko. O krok od tragedii w Staszowie

Upał, zamknięte auto, uchylona szyba, a w środku 4-letnie dziecko – taki widok zastał świadek przed jednym ze sklepów w Staszowie. 34-letnia matka tłumaczyła policjantom, że „weszła tylko na chwilę”, jednak w upalne dni te kilka minut mogło doprowadzić do tragedii. Służby apelują o rozsądek: samochód w pełnym słońcu błyskawicznie zamienia się w śmiertelną pułapkę.

Autor: KPP w Staszowie/ Materiały prasowe