Pogrzeb zamordowanej rodziny w Waśniowie. Trzy trumny stanęły przed ołtarzem

Chociaż zamordowani Janusz, Renata oraz ich 21-letnia córka Magdalena na co dzień mieszkali w Ostrowcu Świętokrzyskim, wywodzili się z Waśniowa. Z tego powodu krewni podjęli decyzję, że ostatnie pożegnanie bliskich odbędzie się właśnie na tamtejszym cmentarzu parafialnym, gdzie ostatecznie spoczęły ofiary.

Cała ceremonia pogrzebowa miała niezwykle poruszający przebieg. Prowadzący nabożeństwo kapłan zwrócił uwagę na ogromny ciężar tej chwili dla wszystkich zgromadzonych, przed którymi w świątyni ustawiono obok siebie aż trzy trumny.

„Bo z pewnością tu zgromadzeni pewnie pierwszy raz uczestniczymy w pogrzebie, gdzie spoglądamy na trzy trumny. Od ubiegłej soboty po dziś dzień wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego” – mówił ksiądz.

Kapłan zaznaczył, że wobec tak ogromnego dramatu na pierwszym miejscu musi znaleźć się teraz modlitwa. Zaapelował również do uczestników ceremonii, aby zrezygnowali z zadawania kolejnych pytań i wygłaszania niepotrzebnych komentarzy.

„Niech dzisiaj pośród nas będzie tylko modlitwa. Niech nie będzie zbędnych komentarzy, zbędnych wypowiedzi. Niech nie będzie nowych pytań, niech będzie modlitwa, bo tylko ta modlitwa dla nich dzisiaj naprawdę się liczy” – apelował kapłan.

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Poruszające kazanie księdza na pogrzebie. Duchowny przywołał słowa Jezusa

Podczas wygłaszanego kazania kapłan nawiązał do nadziei, którą daje chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie. Duchowny zwrócił się z prośbą o Boże miłosierdzie dla zamordowanych, a także o odpuszczenie ich ludzkich słabości oraz grzechów.

W swojej przemowie odniósł się także do biblijnej sceny z Ewangelii, która opisuje dialog Chrystusa z jednym z wiszących na krzyżu łotrów. To właśnie do tego skazańca Jezus wypowiedział pamiętne słowa: „Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju”.

Pod koniec swojego wystąpienia duchowny zaapelował do wiernych, aby pamięć o tragicznie zmarłych trwała znacznie dłużej niż tylko w dniu ich pochówku.

„Dzisiaj się modlimy, ale nie zapomnijmy o nich jutro, ani za tydzień, ani za rok. Niech pozostaną w naszej pamięci. Ilekroć będziemy przychodzić na cmentarz, ilekroć będziemy klękać do modlitwy, niech oni będą obecni, bo modlitwą najbardziej im pomagamy” – podkreślał.

Zabójstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim i krwawa strzelanina Michała Oksińskiego w Krakowie

Policja łączy zabójstwo Janusza, Renaty oraz Magdaleny z późniejszymi wydarzeniami, do których doszło w stolicy Małopolski. Zaledwie kilka godzin przed dramatyczną strzelaniną na krakowskim Rynku Głównym w jednym z mieszkań w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto zwłoki trojga członków rodziny. Z ustaleń pracujących nad sprawą śledczych wynika, że ofiary zginęły od strzałów z broni palnej.

Ze zbrodnią tą wiązany jest 24-letni Michał Oksiński, który niedługo później wjechał autem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Bilans tego ataku okazał się tragiczny, ponieważ życie straciło sześć osób, a kolejnych 16 odniosło obrażenia, wliczając w to samego agresora oraz dwóch interweniujących funkcjonariuszy policji.

Policjanci ujęli Oksińskiego po bezpośredniej wymianie ognia. Napastnik trafił do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek, 9 listopada, a śledczy wciąż szczegółowo wyjaśniają dokładny przebieg tych zdarzeń oraz motywy, którymi kierował się 24-latek.