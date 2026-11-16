Rodzina Michała Oksińskiego spoczęła w jednym grobie. Przejmujący widok na cmentarzu w Waśniowie

SOB
vera
2026-11-16 15:00

Na cmentarzu parafialnym w Waśniowie odbyło się ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłej rodziny, której los wstrząsnął mieszkańcami oraz bliskimi. Renata, Janusz oraz ich 21-letnia córka Magdalena padli ofiarą brutalnego morderstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Funkcjonariusze prowadzący śledztwo wiążą tę tragedię ze strzelaniną, do której doszło później w Krakowie.

Renata, Janusz oraz ich 21-letnia córka Magdalena zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Waśniowie. Choć na co dzień mieszkali w Ostrowcu Świętokrzyskim, to właśnie z Waśniowa pochodzili, dlatego krewni postanowili zorganizować tam ceremonię pogrzebową. W trakcie ostatniego pożegnania duchowny apelował do zgromadzonych o modlitwę oraz zachowanie zmarłych w pamięci. „Nie zapomnijmy o nich jutro, ani za tydzień, ani za rok”, mówił ksiądz.

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w dwóch różnych miejscowościach. Zaledwie parę godzin przed atakiem w Krakowie, w jednym z mieszkań na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego odkryto zwłoki trojga krewnych. Z ustaleń pracujących nad sprawą śledczych wynika, że cała trójka poniosła śmierć w wyniku postrzałów w głowę. Ze zbrodnią tą powiązany był 24-letni Michał Oksiński, który następnie wtargnął autem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów.

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Bilans ataku w Krakowie to sześć ofiar śmiertelnych oraz 16 rannych, wśród których znaleźli się dwaj funkcjonariusze policji i sam sprawca. Po wymianie ognia z mundurowymi Michał Oksiński został ujęty, a w poniedziałek zmarł w szpitalu. Organy ścigania wciąż szczegółowo analizują dokładny przebieg tych zdarzeń oraz motywy, jakimi kierował się napastnik.

Janusz, Renata i Magdalena spoczęli w Waśniowie. Przejmujący pogrzeb rodziny zamachowca z Krakowa
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