Ostatnie pożegnanie rodziny zamordowanej w Ostrowcu. Wzruszające słowa księdza

Ostatnie pożegnanie Janusza, Renaty i ich 21-letniej córki Magdaleny odbyło się w poniedziałek na cmentarzu parafialnym w Waśniowie. Cała trójka straciła życie w wyniku morderstwa, do którego doszło w ich własnym mieszkaniu na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

„Niech dzisiaj pośród nas będzie tylko modlitwa” – mówił ksiądz. „Niech nie będzie zbędnych komentarzy, zbędnych wypowiedzi. Niech nie będzie nowych pytań. Niech będzie modlitwa, bo tylko ta modlitwa dla nich dzisiaj naprawdę się liczy. Jesteśmy dzisiaj licznie zebrani. Dzisiaj się modlimy, ale nie zapomnijmy o nich jutro, ani za tydzień, ani za rok. Niech pozostaną w naszej pamięci”.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły tłumy żałobników, a na miejscu obecne były także liczne siły policyjne. Świątynia, w której odprawiono mszę żałobną, znajduje się w odległości kilkuset metrów od samej nekropolii.

Zmarli na co dzień żyli w Ostrowcu, jednak ich korzenie sięgały Waśniowa. Ze względu na to, że w tej miejscowości nadal mieszkają członkowie ich rodziny, bliscy postanowili pochować ofiary właśnie w tym miejscu. Zamordowany Janusz przeżył 53 lata, Renata miała 51 lat, natomiast ich córka Magdalena zaledwie 21 lat.

Rodzina zmarłych postanowiła jednocześnie, że nie wyprawi pogrzebu 24-letniemu Michałowi Oksińskiemu. Mężczyzna ten zmarł w poniedziałek wskutek obrażeń, których doznał w trakcie policyjnego pościgu i wymiany ognia. Kwestię jego pochówku nadzorowała Prokuratura Krajowa. W sytuacji, gdy krewni odmawiają odebrania zwłok, formalny obowiązek zorganizowania ceremonii spada na gminę, na terenie której nastąpił zgon, co w tym przypadku oznacza Kraków.

Ten wstrząsający dramat rozegrał się na terenie dwóch różnych miast. Najpierw w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto zwłoki Janusza, Renaty oraz Magdaleny, do czego doszło na kilka godzin przed zamachem w stolicy Małopolski. Śledczy ustalili, że cała trójka zginęła od postrzałów w głowę, a za zbrodnią stał ten sam 24-letni mężczyzna, który następnie staranował autem ludzi na Rynku Głównym w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów.

W krakowskim ataku śmierć poniosło sześć osób, a 16 odniosło obrażenia, wliczając w to dwóch funkcjonariuszy policji oraz samego sprawcę. Napastnika ujęto po strzelaninie z mundurowymi, jednak po kilku dniach zmarł on w szpitalu. Służby wciąż wyjaśniają dokładny przebieg tej tragedii oraz motywy kierujące zamachowcem.

13