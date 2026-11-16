Zderzenie osobówki z ciężarówką w Zawadzie. Ruch odbywa się wahadłowo

- Kierujący samochodem osobowym marki Opel, dziewiętnastolatek, najechał na tył pojazdu ciężarowego z naczepą, który zatrzymał się przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony. Pojazdem marki Volvo kierował 45-latek - wyjaśnia Katarzyna Czesna - Wójcik z KPP Opatów.

Jak przekazuje opatowska policja, w wyniku zderzenia ucierpiała jedna osoba. 19-letni kierowca osobówki doznał poważnych obrażeń kończyn dolnych. Poszkodowany został zabrany do szpitala.

Utrudnienia i objazdy

Na czas prowadzonych działań ratowniczych oraz usuwania skutków zderzenia, ruch odbywa się wahadłowo.

Służby szacują, że utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać około trzech godzin – przewiduje się, że ruch zostanie przywrócony około godziny 16:00.

Kierowcy podróżujący trasą Opatów–Kraśnik powinni zachować ostrożność, szukać alternatywnych dróg lub stosować się do poleceń patroli policji kierujących na objazdy.