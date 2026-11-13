Kiedy odbędzie się pogrzeb zamordowanej rodziny zamachowca z Krakowa? Krewni podjęli trudną decyzję

Pogrzeb zamordowanej rodziny Michała Oksińskiego odbędzie się w Waśniowie

Zanim 24-letni Michał Oksiński pojechał do Krakowa i w okolicach Rynku Głównego zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów, na kilka godzin przed tym atakiem pozbawił życia swoją rodzinę w ich wspólnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jak przekazało Radio ESKA, ostatnie pożegnanie 53-letniego Janusza, 51-letniej Renaty oraz 21-letniej Magdy zaplanowano na najbliższy poniedziałek na cmentarzu parafialnym w Waśniowie. Choć zamordowani mieszkali na stałe w Ostrowcu Świętokrzyskim, to właśnie z Waśniowa się wywodzili i tam do dziś żyją ich bliscy.

Kto pochowa zamachowca z Krakowa? Krewni odcinają się od Michała Oksińskiego

Bliscy ofiar podjęli kategoryczną i zarazem bardzo trudną decyzję. Rodzina odmówiła organizacji pogrzebu 24-letniego Michała Oksińskiego, który zmarł w poniedziałek wskutek obrażeń odniesionych podczas policyjnej obławy oraz wymiany ognia. Przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewidują, że nieodebrane przez krewnych ciało może zostać przekazane uczelni medycznej do celów dydaktycznych i naukowych. W przeciwnym razie obowiązek pochówku spada na gminę właściwą dla miejsca śmierci, czyli w tej sytuacji na Kraków.

Kwestią pochówku 24-latka zajmuje się już prowadząca główne śledztwo krakowska Prokuratura Krajowa, która nie ujawnia jednak żadnych szczegółów dotyczących pogrzebu Michała Oksińskiego.

„Jest to w tej chwili procedowane, ale nie będziemy na ten temat przekazywać żadnych informacji” – ucina w rozmowie z Wirtualną Polską prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Pogrzeby ofiar zamachu na Rynku Głównym w Krakowie

W wielu miejscach w Polsce odbywają się już uroczystości żałobne ku czci ofiar strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. W czwartek na cmentarzu w Zielonkach spoczęła 61-letnia Dorota, a w tym samym dniu mieszkańcy Chodzieży przeszli w marszu ciszy, upamiętniając pochodzącą stamtąd 53-letnią Izabelę. Terminu jej pochówku nie podano do wiadomości publicznej.

Na sobotę zaplanowano kolejne uroczystości pogrzebowe, podczas których w Kraśniku spocznie 55-letni Robert, natomiast w Sędziszowie Małopolskim pożegnana zostanie 47-letnia Ewelina.

Wśród śmiertelnych ofiar krakowskiego zamachu znaleźli się także cudzoziemcy, 51-letnia Huberta z Austrii oraz 32-letni James z Wielkiej Brytanii. Zwłoki obojga obcokrajowców zostaną przetransportowane do ich rodzinnych krajów i przekazane bliskim.

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