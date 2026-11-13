Tragiczny wypadek w Sobótce pod Opatowem. Nie żyje kobieta, trzy osoby trafiły do szpitala

Śmiertelny wypadek w Sobótce

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 13:00. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby, w tym zastęp strażaków z Opatowa oraz dwa zastępy druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce.

Po przybyciu pierwszych jednostek ratownicy zastali oba biorące udział w zdarzeniu pojazdy poza pasem jezdni i były poważnie rozbite.

Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 61-letni kierowca Volkswagena Passata nie ustąpił pierwszeństwa innemu Passatowi prowadzonemu przez 43-latka, który jechał z pasażerem. Niestety śmierć na miejscu poniosła pasażerka z auta, którym kierował 61-latek – relacjonuje Katarzyna Kopeć z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Autor: KPP Opatów/ Materiały prasowe

Kierowcy obu samochodów oraz pasażer podróżujący z 43-letnim kierującym – wymagali pilnej pomocy lekarskiej i zostali przewiezieni do szpitali. Dokładne przyczyny oraz szczegółowe okoliczności tej tragedii będą wyjaśniać śledczy.