Prawie 2 miliony złotych na zmiany w kieleckim szpitalu. Będzie nowy sprzęt i miejsca parkingowe

Aż 85 procent potrzebnych środków (ponad 1,6 mln zł) przekazało Województwo Świętokrzyskie, natomiast pozostałe 15 procent stanowi wkład własny kieleckiego szpitala.

Precyzyjna diagnostyka serca

Pierwsze z zadań dotyczy zakupu nowoczesnego echokardiografu dla I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Urządzenie pozwoli na precyzyjne obrazowanie serca w technologii 2D oraz 4D, co znacznie usprawni diagnostykę pacjentów kwalifikowanych do skomplikowanych zabiegów kardiochirurgicznych, hemodynamicznych czy elektrofizjologicznych.

– Rocznie hospitalizujemy ponad 7000 chorych w naszym Świętokrzyskim Centrum Kardiologii i każdy z tych pacjentów przynajmniej raz ma wykonane badanie echokardiograficzne. To jest diagnostyka, ale jednocześnie – terapia. Część zabiegów, które kiedyś były domeną kardiochirurgii, w tej chwili może być wykonywana przezskórnie. Dzieje się tak tylko dzięki bardzo dokładnej diagnostyce i kontroli tego procesu właśnie badaniem echokardiograficznym – wyjaśnia prof. Beata Wożakowska-Kapłon.

Koniec problemów z parkowaniem przy ul. Artwińskiego?

Druga inwestycja odpowiada na codzienne potrzeby pacjentów i personelu. Przy ul. Artwińskiego 1 powstanie zorganizowany plac z około 50 nowymi miejscami postojowymi. Uporządkowanie tego terenu ma przełożyć się na większe bezpieczeństwo, sprawniejszą organizację ruchu i wyższy komfort dla osób odwiedzających szpital oraz Wojewódzką Przychodnię Przyszpitalną.