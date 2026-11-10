Napis na bloku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mieszkał tam zamachowiec z Krakowa

Na tyłach Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim stoi zwykły, murowany budynek z cegły, wzniesiony na początku lat 50. ubiegłego stulecia. Przez ponad dekadę żyła tam rodzina 24-letniego Michała O., który dopuścił się sobotniej rzezi w Krakowie. Obecnie wzrok przyciąga nie tylko sam lokal będący miejscem dramatu, lecz także graffiti znajdujące się na murze tego bloku. Po krwawych zdarzeniach z 7 listopada widniejące tam hasło „NIC NIE JEST NA ZAWSZE” nabrało wyjątkowo wstrząsającego wydźwięku.

Ten napis stanowi niezwykle gorzkie podsumowanie losu rodziny, której świat zawalił się w ułamku sekundy. Jeszcze parę dni wcześniej lokatorzy obojętnie przechodzili obok tego muru w drodze do pracy czy domu, jednak teraz każde spojrzenie na te słowa przywołuje myśli o dramacie, o którym mówi cały kraj.

Autor oraz dokładny czas powstania malunku na ścianie pozostają nieznane. Brakuje również jakichkolwiek dowodów łączących ten napis bezpośrednio z samym sprawcą, ale w kontekście odkrytych zbrodni brzmi on niezwykle poruszająco.

Trzy ciała w mieszkaniu przy ul. Tylnej. Makabryczne odkrycie policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Michał O. wraz z młodszą siostrą wychowywał się w małym, liczącym około 40 metrów kwadratowych lokalu przy ulicy Tylnej. Ich mieszkanie znajdowało się na najwyższej kondygnacji dwupiętrowego bloku. Chociaż 24-letni mężczyzna przeprowadził się w ostatnim czasie do Krakowa, to jego krewni cały czas przebywali w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Funkcjonariusze policji wkroczyli do tego lokalu późnym wieczorem w sobotę, 7 listopada, dokonując na miejscu wstrząsającego odkrycia. Mundurowi ujawnili zwłoki 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry sprawcy. Obrażenia na ciałach wszystkich trzech ofiar wskazywały na postrzelenie z broni palnej.

Przed rozpoczęciem działań służby przeprowadziły ewakuację pozostałych lokatorów budynku, którzy przez parę godzin nie mieli wstępu do swoich mieszkań. Kiedy sąsiedzi poznali prawdziwą przyczynę policyjnej interwencji, byli w głębokim szoku z powodu dramatu, jaki rozegrał się tuż obok nich.

Sąsiedzi wspominają rodzinę Oksińskich. Relacje mieszkańców po tragedii

Bliscy zamachowca, rodzina Oksińskich, spędzili w ceglanym budynku przy ulicy Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim przeszło dekadę. W pamięci okolicznych mieszkańców zapisali się jako ludzie bezkonfliktowi, choć unikający zażyłych relacji z otoczeniem. Z ich lokalu nigdy nie dоbiegały żadne kłótnie ani krzyki, dlatego nikt nie przypuszczał, że w tym miejscu może dojść do tak potwornej tragedii.

„Bardzo pozytywni ludzie, na poziomie. Ona pracowała w sklepie, była uśmiechnięta i serdeczna” – opowiadał „Super Expressowi” pan Wojtek, sąsiad rodziny, który nie potrafił ukryć łez.

Sąsiad doskonale kojarzył również samego Michała.

„Normalny, spokojny, »siema, siema«. Sąsiad po prostu. Co mu się stało? Co?” – pytał poruszony.

Dobre zdanie o zamordowanych miała także inna lokatorka budynku.

„Bardzo miła, przyjemna, normalna rodzina. A co się stało, to nikt tego nie wie” – mówiła reporterom „Super Expressu”.

Kim był Michał O.? Sąsiedzi i dyrektor szkoły o zamachowcu z Krakowa

Dwudziestoczteroletni Michał O. wyróżniał się wysokim wzrostem i introwertycznym usposobieniem. Zazwyczaj nosił czarne ubrania, zakładał kaptur, a twarz zasłaniał maską. Chociaż stronił od bliższych znajomości z mieszkańcami bloku, w codziennych sytuacjach okazywał uprzejmość i chętnie służył pomocą.

„Chłopak był zamknięty w sobie jak jego ojciec. Wydaje mi się, że nie utrzymywali z nikim sąsiedzkich kontaktów” – opowiadała „Super Expressowi” starsza mieszkanka bloku. „Ale »dzień dobry«, nawet spod tej swojej maski na buzi, mówił”.

Pan Paweł w rozmowie z „Super Expressem” nazwał 24-latka „delikatnym chłopcem przy twardym tatusiu”. W oczach większości lokatorów uchodził on po prostu za zwyczajnego chłopaka z sąsiedztwa.

Mężczyzna nie przysparzał też kłopotów wychowawczych w czasach szkolnych, kiedy uczęszczał do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Mickiewicza. Miał tam stuprocentową obecność na zajęciach, a naukę kończył z ocenami dostatecznymi i dobrymi. Pasjonowała go historia, ponadto honorowo oddawał krew i figurował w rejestrze potencjalnych dawców szpiku kostnego.

„Michał O. nie wyróżniał się. Był przeciętnym uczniem, dostawał trójki i czwórki. Spokojny, introwertyczny, ale koledzy akceptowali to w nim, nie izolował się od nich” – mówił „Super Expressowi” Marcin Sitarz, dyrektor szkoły.

Właśnie w taki sposób zapamiętano w szkole sprawcę krakowskiego ataku.

7

Ostatnia rozmowa z Michałem O. Sąsiad zamachowca przytacza jego słowa

Wyjątkowe emocje budzi wspomnienie 79-letniego pana Józefa, który również mieszka w budynku przy ulicy Tylnej. Senior od dawna działa na rzecz lokalnej społeczności, dzięki czemu świetnie orientuje się w sprawach sąsiadów i kojarzył także samego Michała.

„Nikt ich raczej nie odwiedzał” – opowiadał „Super Expressowi”. „To straszne, co zrobił”.

Krótko przed krwawymi wydarzeniami 79-latek zamienił kilka słów z 24-latkiem przed budynkiem, gdy ten kończył parkować auto. Senior zwrócił uwagę na to, że młody mężczyzna zaparkował pojazd z niezwykłą precyzją, tuż przy krawężniku, za co zdecydował się go skomplementować.

„Pochwaliłem go za to, bo nikomu się już tak nie chce i potem ulica zablokowana. Odpowiedział, że na świecie musi być porządek...” – wspominał w rozmowie z „Super Expressem”.

W tamtym momencie wydawało się to zwykłą, sąsiedzką pogawędką. Obecnie jednak, w świetle dramatycznych wydarzeń z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Krakowa, odpowiedź chłopaka nabiera mrocznego charakteru.

Taki sam niepokój wywołuje dziś napis namalowany na murze budynku, w którym dorastał sprawca.

Głosi on, że „NIC NIE JEST NA ZAWSZE”.