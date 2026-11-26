Nadchodzące wydarzenie przyciągnie do stolicy województwa świętokrzyskiego przeszło cztery tysiące psów rasowych oraz ich opiekunów z kraju i zagranicy. Kieleckie wystawy od lat cieszą się ogromną renomą w środowisku hodowców, stanowiąc jedno z najbardziej prestiżowych spotkań tego typu w Europie Środkowej.

Eksperci z całego świata i unikalne rasy w jednym miejscu

O wysokiej randze wystawy psów w Kielcach świadczy tegoroczny skład sędziowski. Do oceny czworonogów zaproszono wybitnych specjalistów z różnych kontynentów – w tym sędziów przylatujących prosto z Australii. Przez dwa dni będą oni wnikliwie analizować budowę, ruch oraz temperament psów, porównując je ze ściśle określonymi wzorcami ras.

Dla mieszkańców regionu i gości to rzadka sposobność, aby z bliska przyjrzeć się setkom rozmaitych ras. Obok dobrze znanych psów rodzinnych na ringach pojawią się egzotyczni i niezwykle rzadcy przedstawiciele psiego świata. Impreza jest także świetną okazją do bezpośrednich rozmów z pasjonatami kynologii oraz uzyskania praktycznych wskazówek dotyczących wyboru, pielęgnacji czy szkolenia konkretnych ras.

Sabat Łysa Góra Show – świętokrzyska magia na ringu głównym

Rywalizacja o medale, tytuły i efektowne finały dnia to nie wszystko, co przygotowali organizatorzy. Prawdziwym magnesem dla publiczności będzie autorski konkurs Sabat Łysa Góra Show, który czerpie inspirację z lokalnego folkloru i legend Gór Świętokrzyskich.

W tym widowiskowym pokazie na ringu głównym wystąpią tematyczne duety – dzieci oraz dorośli w strojach wiedźm i wiedźminów zaprezentują się u boku swoich przebranych pupili. Podczas oceny liczyć się będzie:

oryginalność i dopracowanie stylizacji,

kreatywne podejście do tematu,

niezwykła, baśniowa atmosfera występu.

Konkurencja ta z każdą kolejną edycją gromadzi coraz liczniejszą widownię, łącząc kynologię z nieszablonową promocją dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych Świętokrzyskiego.

Wsparcie i patronat honorowy

Organizację wydarzenia wspierają liczni partnerzy oraz sponsorzy. Rangę DUO CACIB Kielce 2026 podkreśla patronat honorowy, który nad wystawami objęli Renata Janik – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Józef Bryk – Wojewoda Świętokrzyski.

Działania promujące imprezę oraz turystyczny potencjał regionu wspiera również Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

XXV i XXVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych DUO CACIB Kielce 2026 oraz Klubowa Wystawa Samoyedów odbędą się 28 i 29 listopada w EXPO Kielce. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od godziny 10:00.