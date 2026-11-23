Internetowa baza rodzin Szlachetnej Paczki działa od 14 listopada, a wolontariusze w całym kraju wciąż dopisują do niej kolejne historie. Tegoroczna, 26. edycja akcji przebiega pod hasłem walki z codzienną „prowizorką”, która w domach dotkniętych ubóstwem zastępuje podstawowe wyposażenie – na przykład gdy parapet służy za zepsutą lodówkę. Choć tysiące potrzebujących znalazło już pomoc, w całej Polsce na darczyńcę nadal czeka ponad 6 tysięcy rodzin.

Szlachetna Paczka Świętokrzyskie 2026 – gdzie najdłużej czekają na darczyńców?

Z aktualnego zestawienia na stronie akcji wynika, że w województwie świętokrzyskim najdłużej na wybór czekają rodziny z 8 lokalizacji:

powiat buski (Busko-Zdrój),

powiat kazimierski (Kazimierza Wielka),

powiat kielecki,

powiat opatowski (Opatów),

powiat pińczowski (Pińczów),

Radoszyce,

powiat sandomierski (Sandomierz),

powiat skarżyski (Skarżysko-Kamienna).

Darczyńcy pilnie poszukiwani są również w pozostałych rejonach regionu świętokrzyskiego: w Kielcach i okolicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie starachowickim, Wąchocku oraz powiecie włoszczowskim.

Co trafia do Szlachetnej Paczki? „Różnorodność jest wielka”

Wiele osób obawia się, że przygotowanie pomocy przekracza ich możliwości finansowe. Jak wyjaśnia Konrad Jóźwik, wolontariusz Szlachetnej Paczki, każda rodzina ma inną historię i inne potrzeby, dlatego darczyńcą może zostać zarówno mała grupka znajomych, jak i cały zespół pracowników czy klasa.

– Zawsze jest to żywność i chemia. Często są to też takie rzeczy jak na przykład lodówka, jakiś sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami czy materiały szkolne. Rodziny są przeróżne i te potrzeby też – nie zawsze jest to duży sprzęt, różnorodność jest wielka. Jeżeli ktoś chce zrobić paczkę w grupie trzech, czterech osób albo trzydziestu, to każdy znajdzie rodzinę, którą będzie mógł obdarować – mówi Konrad Jóźwik.

Wolontariusze zaznaczają, że choć sami docierają do najbardziej potrzebujących i weryfikują ich sytuację materialną, to los tych rodzin zależy wyłącznie od zaangażowania mieszkańców.

– Wolontariusze czują tę największą radość w momencie, kiedy wręczają paczki i wiedzą, że zmieniają czyjeś życie, trochę je ułatwiają. Oczywiście dzieje się to dzięki darczyńcom, którym zawsze dziękujemy i na których zawsze liczymy. To oni tworzą tę paczkę, my jesteśmy tak naprawdę tylko pośrednikami – dodaje wolontariusz.

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Szlachetna Paczka 2026 – jak wybrać rodzinę i kiedy jest Weekend Cudów?

Aby zostać darczyńcą Szlachetnej Paczki, należy wejść na oficjalną stronę szlachetnapaczka.pl, wybrać z listy województwo świętokrzyskie, a następnie odpowiedni powiat lub miejscowość. Przy każdej rodzinie znajduje się szczegółowy opis jej sytuacji oraz lista najpilniejszych potrzeb.

Najważniejsze terminy Szlachetnej Paczki 2026: