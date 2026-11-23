Nowe życie Plant i wodny relaks – metamorfoza rekreacyjnego serca miasta

W miejscu starych, asfaltowych boisk na skarżyskich Plantach powstanie nowoczesna przestrzeń sportowo-rekreacyjna. Mieszkańcy zyskają bezpieczne boisko wielofunkcyjne oraz kort ze specjalistycznym systemem drenażu. Z myślą o osobach ceniących aktywność pod gołym niebem zaplanowano tam strefy przeznaczone do jogi oraz fitnessu. W upalne dni ulgę przyniesie nowa fontanna miejska, a kompleksową modernizację przejdzie znany obiekt „Laguna”.

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Proekologiczny Ekoryneczek z zielonymi dachami i fotowoltaiką

Wielkie zmiany czekają miejskie targowisko, które przejdzie gruntowną przebudowę. W planach jest wzniesienie nowoczesnych hal targowych z zielonymi dachami oraz zielonymi ścianami. Obiekt zyska własną instalację z paneli fotowoltaicznych oraz zbiornik retencyjny. Dotychczasowa nawierzchnia placu zostanie w części rozszczelniona, dzięki czemu woda opadowa będzie wsiąkać bezpośrednio w grunt w naturalny sposób.

Inwestujemy w miejsca, z których mieszkańcy korzystają każdego dnia, a jednocześnie wdrażamy rozwiązania, które pomogą lepiej radzić sobie z intensywnymi opadami, falami upałów i skutkami zmian klimatu. To nowoczesne podejście do rozwoju miasta, w którym estetyka, funkcjonalność i bezpieczeństwo idą w parze – mówi Konrad Wikarjusz, zastępca prezydenta miasta ds. inwestycji i rozwoju.

Park przy ulicy Paryskiej i zielony skwer w centrum

Na mapie Skarżyska-Kamiennej pojawią się zupełnie nowe, przyjazne przyrodzie miejsca. Przy ulicy Paryskiej powstanie park miejski z pielęgnowaną zielenią, ścieżkami rekreacyjnymi oraz niecką retencyjną oczyszczającą wodę opadową. W parku pojawią się tablice edukacyjne oraz monitoring. Z kolei betonowy dotąd skwer u zbiegu ulic Rynek i Czerwonego Krzyża zmieni się w zielony zakątek z przepuszczalnymi ścieżkami żwirowymi, pergolą i hotelami dla owadów.

Ogród literacki przy bibliotece i plenerowe kino pod chmurką

Odnowiona zostanie także przestrzeń wokół Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Skwer przekształci się w ogród literacki z nowymi nasadzeniami lawendy, róż, hortensji oraz pnączy. Głównym akcentem architektonicznym stanie się pergola wyposażona w rolety. W ogrodzie powstanie plenerowe kino, które posłuży jako miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań mieszkańców.

Zielone przystanki i zbiorniki deszczówki przy szkołach

Zmiany dotkną też infrastruktury komunikacyjnej i edukacyjnej. W pięciu punktach miasta – przy ulicach Norwida, Metalowców, Krasińskiego oraz Armii Krajowej – pojawią się wiaty przystankowe ze szklanymi ścianami i zielonymi dachami retencyjnymi. Z kolei przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7 zamontowane zostaną zbiorniki na deszczówkę z automatycznymi pompami do podlewania zieleni.

Miejski Plan Adaptacji jako gwarancja odporności na ekstremalną pogodę

Wszystkie przedsięwzięcia wpisują się w szerszą strategię rozwoju Skarżyska-Kamiennej. W ramach pozyskanych funduszy opracowany zostanie również Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Wyznaczy on kierunki działań chroniących miasto przed nawałnicami i falami upałów. Jak podkreślają władze miasta, nowa infrastruktura połączy estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo mieszkańców.