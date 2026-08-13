Tragiczny wypadek w Kielcach. Nie żyje 83-letnia seniorka

Do zdarzenia doszło w godzinach przedpołudniowych. Z ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że seniorka mogła zaskoczyć kierującą pojazdem, wchodząc na jezdnię w niedozwolonym lub słabo widocznym miejscu.

– Wstępne ustalenia wskazują, że 83-letnia piesza weszła na jezdnię bezpośrednio zza zaparkowanego pojazdu, tuż przed jadącą Skodę – poinformował st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przebieg zdarzenia i akcja ratunkowa

Skodą kierowała 55-letnia kobieta. Badanie wykazało, że była całkowicie trzeźwa. W wyniku wypadku 83-letnia seniorka doznała bardzo poważnych obrażeń i została niezwłocznie przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.

Niestety, obrażenia okazały się zbyt ciężkie. Informacja o śmierci poszkodowanej trafiła do kieleckich policjantów tego samego dnia, około godziny 23:00.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Dokładne przyczyny oraz szczegółowy przebieg tego tragicznego zdarzenia są obecnie badane przez służby.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Wydziału Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy będą ustalać m.in. prędkość pojazdu oraz dokładną widoczność na drodze w momencie wypadku.