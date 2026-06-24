Pożar w centrum Kielc. Ogień przy Alei IX Wieków Kielc [ZDJĘCIA]

Pożar opuszczonego budynku w Kielcach. Akcja straży pożarnej

Na miejsce zgłoszenia natychmiast zadysponowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Po dojeździe pierwszych zastępów okazało się, że ogniem objęte jest wnętrze opuszczonego budynku.

Służby ratunkowe musiały działać błyskawicznie, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na sąsiednie obiekty w ścisłym centrum miasta. Strażacy zabezpieczyli teren, rozwinęli linie gaśnicze i weszli do zadymionego wnętrza.

Czy w pożarze przy Alei IX Wieków Kielc ktoś ucierpiał?

Oprócz samej akcji gaśniczej, kluczowym elementem działań ratowników było dokładne przeszukanie całego obiektu. Ponieważ budynek był opuszczony, istniało ryzyko, że w środku mogły przebywać osoby postronne lub bezdomne.

– Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Strażacy dokładnie sprawdzili wszystkie pomieszczenia i nie znaleźli wewnątrz żadnych osób – informuje Beata Gizowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.Sytuacja została sprawnie opanowana, a zagrożenie szybko minęło. Po ugaszeniu płomieni strażacy przystąpili do niezbędnych prac rozbiórkowych oraz przewietrzenia i dokładnego przelania pogorzeliska, aby wykluczyć ponowne pojawienie się ognia.

Co było przyczyną pożaru w centrum Kielc?

Na ten moment nie są znane oficjalne przyczyny wybuchu ognia w opuszczonym budynku przy Alei IX Wieków Kielc. Na miejscu pracują odpowiednie służby. Dokładne okoliczności oraz to, jak doszło do zaprószenia ognia, będą teraz szczegółowo ustalane przez biegłych z zakresu pożarnictwa oraz kielecką policję.