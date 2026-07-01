Tragedia w Świętokrzyskiem. Ciągnik przygniótł 14-latkę, życia dziewczynki nie udało sie uratować

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-07-01 14:25

Koszmarne informacje z województwa świętokrzyskiego. W miejscowości Kików w powiecie buskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku rolniczego. Ciągnik przewrócił się i przygniótł 14-letnią dziewczynkę. Nastolatka zginęła na miejscu. Policja z Buska-Zdroju ujawnia wstrząsające szczegóły.

Przewrócony ciągnik i parawan strażacki na polu obok bel siana. O wypadku w Kikowie przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: PSP Busko Zdrój/ Materiały prasowe Tragedia w Świętokrzyskiem. Ciągnik przygniótł 14-latkę, życia dziewczynki nie udało sie uratować

Tragedia w Świętokrzyskiem. Nie żyje nastolatka 

Do zdarzenia doszło dziś (1 lipca) około godziny 13:00 w gminie Solec-Zdrój. Służby ratunkowe ze świętokrzyskiego otrzymały zgłoszenie o wypadku ciągnika rolniczego, którym poruszały się trzy osoby: 52-letni ojciec oraz jego dwoje dzieci – 16-letni syn i 14-letnia córka.

Koszmarny wypadek w Kikowie. Ciągnik przewrócił się i przygniótł nastolatkę

Jak wynika z ustaleń policji w Busku-Zdroju, w pewnym momencie maszyna rolnicza przewróciła się. Sytuacja na miejscu od samego początku była krytyczna. Najmłodsza uczestniczka wypadku, 14-letnia dziewczynka, została uwięziona pod ciężkim pojazdem.

Na ratunek ruszyło pięć zastępów straży pożarnej, policja oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR).

Dziecko zostało wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby ratownicze, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon – informuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczyli ślady i wyjaśniają, jak doszło do wywrócenia się traktora.

Tragedia w Świętokrzyskiem. Ciągnik przygniótł 14-latkę, życia dziewczynki nie udało sie uratować
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Czarna seria w rolnictwie. Świętokrzyskie służby apelują o rozsądek 

Tragedia na Ponidziu wstrząsnęła mieszkańcami całego regionu. Wypadek z udziałem 14-latki i jej rodziny pokazuje, jak niebezpieczna potrafi być praca w gospodarstwie i obsługa maszyn rolniczych.

Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach przypomina, że przed nami czas najintensywniejszych prac w polach, i apeluje do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego o maksymalną czujność.

Zbliża się sezon żniw, dlatego apelujemy i bardzo prosimy o szczególną uwagę oraz ostrożność podczas wszelkich prac polowych – podkreśla st. kpt. Marcin Bajur.

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